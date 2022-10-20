Bakan Kirişci: "Desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz ekim döneminde üretim yapabilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteklerini öne çektiklerini belirterek, çiftçilerin ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceğini ifade etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan '2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar' ile çiftçilere yapılan temel girdi destek ödemeleri öne çekildi. Söz konusu karar ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak hububat üreten çiftçilere 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre destekleri, 2023'ün mart ayı yerine bu yıl içinde başlanmak üzere ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek. Söz konusu destekler, çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek, Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecek" dedi.

Karar ile girdi desteklerinde büyük oranda artış sağlandı

Mazot desteği ödemelerinin ürün bazında yüzde 203 ile 395 arasında değişen oranlarda artırıldığını aktaran Kirişci, gübre desteği ödemelerindeki artışın ise ürün bazında yüzde 130 ile 163 arasında değişen oranlarda gerçekleştiğini, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerinin yüzde 50 ile 150 oranlarında yükseltildiğini dile getirdi. Söz konusu karar ile hayvansal üretimdeki sağladıkları destekleri önemli oranda artırdıklarını ifade eden Kirişci, bu desteklere ilişkin şunları kaydetti:

"Buzağı başına verilen temel desteğimizi 370 TL'den 500 TL'ye yükselttik. Suni tohumlamadan doğan buzağılara hayvan başına ilave 200 TL ödeyeceğiz. Yetiştirici bölgelerinde üreticilerimize verdiğimiz ilave desteklerle birlikte toplam buzağı desteğimizi hayvan başına bin TL'ye kadar yükseltmiş olduk. Besi desteğimizi de hayvan başına 250 TL'den 500 TL'ye yükselttik. Dişi manda/malak desteğini hayvan başına 250 TL'den 500 TL'ye çıkardık. Anaç koyunda 30 TL, keçide 35 TL olan desteği, hayvan başına 50 TL'ye yükselttik. Yine küçükbaşta sürü büyütme ve yenileme desteğimizi ise hayvan başına 125 TL'den 200 TL'ye çıkardık. Sürü yöneticisi istihdam desteğini ise 6 bin TL'den 12 bin TL'ye yükselttik. Tiftik üretim desteğini kilogram başına 35 TL'den 70 TL'ye çıkardık. İpek böceğinde desteğimiz kutu başına 120 TL'den 240 TL'ye, yaş kozada kilogram başına 80 TL'den 160 TL'ye yükseltildi." - ANKARA