"Tarım Varsa Hayat Var" projesinin ilk toplantısı Karacabey'de yapıldı - Son Dakika
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"Tarım Varsa Hayat Var" projesinin ilk toplantısı Karacabey'de yapıldı

10.08.2022 15:35
"Tarım Varsa Hayat Var" projesinin ilk toplantısı Karacabey'de yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıdanın vazgeçilmez bir sektör olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin tohumda kendine yeterlilikte son 20 yılda yüzde 31'den yüzde 94 seviyesine çıktığını, bu alandaki hedeflerinin yüzde 100'e çıkmak olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıdanın vazgeçilmez bir sektör olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin tohumda kendine yeterlilikte son 20 yılda yüzde 31'den yüzde 94 seviyesine çıktığını, bu alandaki hedeflerinin yüzde 100'e çıkmak olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde başlatılan ve güvenilir ürün konusunda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmeyi amaçlayan "Tarım Varsa Hayat Var" projesinin ilk toplantısı, bugün "Türkiye'nin Tarım Stratejileri" başlığı ile Karacabey TİGEM'de gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe belediye başkanları, Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Güvenilir Ürün Platformu danışma kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle gıda ürünlerine ulaşmakta yaşanan gecikmelere değinerek, "Teknolojinin varlığının yetmediğini, gıda ürünlerine yetişmekte tüm dünyanın güçlük çektiğini de bu süreçte öğrendik. Söz konusu süreçte gıda güvenliği konusunda ülkelerin ne kadar milliyetçi bir duruş sergilediğini, kendi ihtiyaçlarının temini konusunda daha agresif politikalar izlediğini gördük" diyerek, gıdanın vazgeçilmez bir sektör olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin tohumda kendine yeterlilikte son 20 yılda yüzde 31'den yüzde 94 seviyesine çıktığını ifade eden Bakan Kirişci, bu alandaki hedeflerinin ise yüzde 100'e çıkmak olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı sonrasında TİGEM arazisinde incelemelerde bulunan Bakan Kirişci ile Belediye Başkanı Ali Özkan çeşitli konuları görüşme imkanı da buldu. Tarımla alakalı böyle önemli bir gündemin ilk toplantısının Karacabey'de yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan, "Böyle bir etkinlik için TİGEM'in, 'tarım ve hayvancılığın başkenti' olan Karacabey'in tercih edilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.

Bölge çiftçisine yönelik projeler gündeme getirildi

Özkan, Bakan Kirişci ile toplantı sonrası çeşitli konuları da görüştüğünü belirterek, bölge çiftçisine yönelik bazı proje önerilerini dile getirdiğini kaydetti. Özkan görüşmede, "TİGEM arazisinden şeker pancarı üreticisine yönelik yer tahsisi başta olmak üzere çeşitli konulardaki taleplerimizi ilettik ve üzerinde değerlendirmeler yapma imkanı bulduk" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Karacabey, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Tarım Varsa Hayat Var' projesinin ilk toplantısı Karacabey'de yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Tarım Varsa Hayat Var" projesinin ilk toplantısı Karacabey'de yapıldı - Son Dakika
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