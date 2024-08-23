Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçilere 1,5 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçilere 1,5 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere bugün 1 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeler, bitkisel ürün sigortası, büyükbaş hayvan (besi), kırsal kalkınma yatırımı, lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi, sertifikalı tohum üretimi ve geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu gibi alanlara yönelik destekleri kapsıyor.

23.08.2024 13:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına bugün 1 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1,2 milyar lira, büyükbaş hayvan (besi) için 175 milyon 989 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 81 milyon 101 bin lira, lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi için 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 850 bin 962 lira destek ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçilere 1,5 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılıyor - Son Dakika

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