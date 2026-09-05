Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında 100 bin 128 gıda işletmesine denetim yapıldığını ve uygunsuzluk tespit edilenlere 186,5 milyon lira ceza verildiğini açıkladı. Ayrıca 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Yumaklı, hileye karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186,5 milyon lira ceza verildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı - Son Dakika
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