Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul\'da Kastamonulu adayların memleket sevdasını vurguladı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda İstanbul'da 4 Kastamonulu ilçe belediye başkan adayımız var. Bu kardeşlerimizin hepsi bulundukları yer Kastamonulu özelliğini ortaya koyarak geldiler, memleket sevdalarını göstererek geldiler, dürüstlükleriyle ve iş yapış şekilleriyle geldiler." dedi.

İbrahim Yumaklı, Ümraniye Belediyesi Nikah Salonu'nda Kastamonulu dernek başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda, Kastamonu'nun büyükşehirlere en çok göç veren illerden birisi olduğunu, ancak Kastamonuluların memleketin sıcaklığını, havasını, misafirperverliğini ve sadakatini yanlarında götürdüklerini söyledi.

Kastamonuluların önemli bir diğer hasletinin ise dayanışma olduğunu ifade eden Yumaklı, bundan sonraki hafta sonlarında İstanbul'un dört bir tarafındaki hemşehriler ile bir araya geleceklerini ve hasbihal edeceklerini dile getirdi.

Yumaklı, 24 yıldır, "bu millet ve bu milletin insanı için halka hizmetkar olmaya geldik" anlayışını memlekete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız, kendisi gibi olanlarla yol yürüyor. Emin olun kabinedeki bütün arkadaşlarım gecesini gündüzünü Cumhurbaşkanı'mıza yetişmek için sarf etmektedir. Sadece bizler değil, belediye başkanlarımız da aynı şekilde hizmet etmek üzere kendisini sorumlu vebal altında hisseder. Yukarıdan aşağıya, Cumhurbaşkanı'mızdan en uçtaki görev yapan sorumluluk sahibi insanlara kadar hepsinin hissettiği bu memlekete hizmet etme arzusu. Bizleri diğerlerinden ayıran en büyük fark." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini bu memlekete ve bu memleketin insanına adamış olanlar ile kendi menfaatlerini ön plana koyanlar arasında bir ayrım yapılması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, "Kastamonu'nun insanı bu ayrımı yapacak ferasettedir, bilinçtedir. Hisseder yani. Bulunduğumuz her yerde bunları söyleyelim. Yalan söyleyen ile doğru söyleyeni, bu memleket için çalışanlarla yapması gereken iş zamanını tatillerle pazarlıklarla geçirenler arasında bir ayrımı yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yumaklı, "Şu anda İstanbul'da 4 Kastamonulu ilçe belediye başkan adayımız var. Bu kardeşlerimizin hepsi bulundukları yere Kastamonulu özelliğini ortaya koyarak geldiler, memleket sevdalarını göstererek geldiler, dürüstlükleriyle ve iş yapış şekilleriyle geldiler." ifadelerini kullandı.