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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su verimliliği bilinci çocuklara aşılanacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su verimliliği bilinci çocuklara aşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilecek eğitimle, su verimliliği bilincini tüm eğitim kademelerindeki çocuklara aşılamak istediklerini bildirdi. Bakanlık koordinasyonunda, bütün paydaşlar sürece ortak edilerek daha hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su verimliliği bilinci çocuklara aşılanacak
13.12.2023 - 15:17,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilecek eğitimle, su verimliliği bilincini tüm eğitim kademelerindeki çocuklara aşılamak istediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli kullanılması için ülke ölçeğinde büyük bir dönüşüm başlatılırken, yürütülen çalışmalarla toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık koordinasyonunda, bütün paydaşlar sürece ortak edilerek daha hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı.

Seferberlikle, çocuklarda su verimliliği bilgisi ve bilinci geliştirilmek üzere 3 bin 500 öğrenci ile hayata geçirilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ve eğitici öğretmenlerin katkılarıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılında da artarak devam edecek.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, 81 ilden öğretmenlerin katıldığı "Su Verimliliği Eğiticilerin Eğitimi Programı" düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programa, Ankara'dan 35 ve diğer illerden 250 öğretmen çevrim içi katıldı. Programda, "Su Kaynaklarının Önemi", "İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Su Verimliliği Seferberliği" ile "Çocuklara Yönelik Su Verimliliği Eğitim Materyalleri" konulu sunumlar yapıldı.

"Sudan elde edilen faydanın azami seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz"

Açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, eğitime katılan öğretmenlere videolu bir mesajla seslendi. Mesajında, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğuna dikkati çeken Yumaklı, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 6 yıl sonra "su kıtlığı" yaşanabileceğini belirtti.

Sudan elde edilen faydanın artırılmasının önemine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Su israfının engellenmesiyle sudan elde edilen faydanın azami seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz. Biz buna 'su verimliliği' diyoruz. Bu yılın başında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattık. Stratejilerimiz arasında da yer alan ve toplumsal dönüşümün en önemli araçları olan eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitimi, toplumun geleceği açısından anahtar niteliğinde. Tüm çocuklarımıza ulaşabilmek için eğitimleri daha sistematik hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitim programlarıyla sizlerle işbirliği içerisinde olmayı son derece önemsiyoruz. Öğretmenlere verilecek eğitimle, ilkokul çağındaki çocuklarımızla başladığımız bu yolculukta su verimliliği bilincini tüm eğitim kademelerindeki çocuklarımıza aşılamak istiyoruz."

Bakan Yumaklı, bu seferberlikte öğretmenlere büyük görev düştüğünü aktararak, Su Verimliliği Seferberliği'ne başından itibaren destek olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Bakanlık mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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