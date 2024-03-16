Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, süs bitkileri üretim alanının 3 kat arttığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süs bitkileri üretim alanının 3 kat artışla 59 bin dekara yükseldiğini, bu alandaki potansiyeli kayıt altına alarak planlama yapabilmek adına hazırlanan Kapalı Alanlarda Bitkisel Üretimin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği'nin dün gece yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.
Yumaklı, İzmir programı kapsamında Bayındır ilçesinde süs bitkileri yetiştiren firmaları ve Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifini (BAYÇİKOOP) ziyaret etti.
Yetkililerden üretim süreçleriyle ilgili bilgi alan, serada çalışan işçilerle sohbet eden Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde dünyayla boy ölçüşür hale geldiğini, ancak AR-GE yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Bayındır ilçesinin de süs bitkileri açısından son derece önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:
"Türkiye'de son dönemde 19 bin dekar olan süs bitkileri üretim alanı 3 kat artarak 59 bin dekara yükseldi. Bu da bu alandaki potansiyelin ne derece yüksek olduğunun diğer bir göstergesi. Türkiye'de örtü altı üretimiyle alakalı yaklaşık 800 bin dekarlık bir alan var. Dolayısıyla bu potansiyelin de yine kayıt altına alınarak gelişimiyle alakalı planlama yapabilmek adına dün gece yayımlanan Kapalı Alanlarda Bitkisel Üretimin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre bizler coğrafi konumlarına göre tüm örtü altı üretimi, kimliklendirerek kayıt altına almış olacağız. Örtü altı üretim, gerçekten ülkemizde gelişim ve potansiyeli açısından son derece önemli bir üretim metodu. Biz dünyada dördüncü sıradayız. Avrupa'da ise ikinci sıradayız. AR-GE çalışmaları bu noktada tüm bitkisel üretimlerde olduğu gibi özellikle tohum açısından süs bitkilerinde gelecek dönemde bizlerin en önemli çalışma alanlarından birisi olacak."
Yumaklı, daha sonra Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i makamında ziyaret etti, sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.
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