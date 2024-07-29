Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Üreticilere Teşekkür Etti

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üretim yapan bütün üreticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki her konuda olduğu gibi tarımsal üretim konusunda da güçlü bir ülke olalım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Gülsüm Koç'a ait büyükbaş hayvan tesisinde incelemelerde bulundu.

Koç'a ait hayvancılık işletmesinin 26 Temmuz'da açıklanan yeni dönem hayvancılık desteklerinin en önemli yansımasını hissedecek olan işletmelerden bir tanesi olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, üretim planlaması kapsamında hayvansal üretimle ilgili çalışmaların 1 Ocak tarihinden itibaren başladığını üretim planlamasına dair bütün çalışmaların ise tamamlanıp uygulamaya geçildiğini kaydetti.

Hayvancılık yol haritası kapsamında 26 Temmuz'da yayımlanan yeni dönem destekleme programını açıkladıklarını dile getiren Bakan Yumaklı, "Temel destekler ve ürün geliştirme desteği başlığında bu destekleri topladık. Malumunuz daha öncesinde çok farklı alanlarda birbirinden kopuk destekler vardı onları da bu manada birleştirmiş olduk. Bu destekler, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipekböcekçiliği ile ilgili destekler. Bu temel destekler bu başlıklarda verilecek. Ürün geliştirme destekleri ise çiğ süt destekleri, karkas et destekleri ve tiftik üretimi ile ilgili destekler. Ancak bu kadarla da sınırlı değil, yeni dönemde verimlilik kriterlerinin uygulanması halinde üreticilerimizin çok daha fazla destek almasını ve kaliteli bir üretimin gerçekleşmesini amaçladık. İlk defa üç yıl boyunca üreticilerimizin artık hangi destekleri alabileceklerini gösterir yeni destekleme paketini de açıklamış olduk. Bu pakette özellikle hastalıklarla mücadele başlığı, verimli üretim yapılabilmesiyle ilgili başlıkları koymuş olduk. Eğer bir işletme hayvanlarını soy kütüğüne kaydetmişse eğer buradaki üretimi yerli spermayla yapmış ise üretmiş olduğu sütü verimli kriterlerine göre üretmiş ise bütün bunlarda ilave destekler almış olacak. Yine gençlerin ve kadınların ilave desteklerle bu üretimin içerisinde kalmaları ve bir önceki desteklerle kıyaslandığında neredeyse 4 katına yakın destekleneceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

Hayvancılıkta temel destekleri üretimin devamlılığı için vereceklerini aktaran Bakan Yumaklı, "Verimli üretim yapan gençlerin ve kadınların 3 yıl boyunca hangi destekleri alacakları konusunda hiçbir tereddüt yaşamayacakları bir sistemi hayata geçirmiş olacağız. Aile işletmelerinin de önemi büyük, onlarda 20 başa kadar hayvan varlığına sahip aile işletmeleri de bu destek içinde ayrı bir bölümü olacak" ifadelerini kullandı.

Üretim planlamasının bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünlerinde 2024 yılında hayata geçirileceğini söylediklerini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bitkisel üretim planlaması Eylül ayı itibarıyla yeni ziraat döneminde yürürlüğe girmiş olacak. Ancak hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi konusu 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Ben üretim yapan bütün üreticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki her konuda olduğu gibi tarımsal üretim konusunda da güçlü bir ülke olalım. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de etrafımızdaki en yakın ülkelerden başlamak üzere ihracat yapabilir hale gelelim. Bunun da tek yolu elbette verimli bir kaliteli üretimden geçmekte" dedi. - ANKARA