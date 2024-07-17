Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni destek modellerini açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni destek modellerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, hayvansal ve tarımsal üretimde gerçekleştirilmesi planlanan yeni destek modellerini açıkladı. Yumaklı, desteklerin performansa dayalı olacağını ve temel hayvancılık ile ürün geliştirme destekleri olmak üzere iki ana başlık altında toplandığını belirtti. Ayrıca, ilave desteklerin de verileceğini ve yeni destekleme modelinin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayınlanacağını söyledi.

17.07.2024 13:50
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimde yeni destek modellerine ilişkin, "Bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde amaç verimli ve kaliteli üretim ve ülkemizin ihtiyacının yanı sıra ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi sağlamak olacak. İnşallah bu modelimiz Resmi Gazete'de birkaç gün içerisinde yayınlanmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde merkez hakkında bilgi alıp, merkezin içerisinde inşa edilen 200 sığır kapasiteli sağmal ahır inşaatını inceleyen Bakan Yumaklı, hayvansal ve tarımsal üretimde gerçekleştirilmesi planlanan yeni destek modellerini açıkladı. Yumaklı, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Türkiye'nin hayvansal üretimini daha da ileriye taşıyacak büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve diğer bazı hayvanlarla ilgili projeler yürüttüğünü söyledi. Kısa bir süre önce 2024-2028 yıllarını kapsayan Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, suni tohumlama, yerli sperma üretimi, soy kütüğü, ari işletme gibi verimliliği artırıcı destekleri çoğaltma kararlılıklarının artırıldığını ifade etti.

Gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, halk elinde ıslah çalışmaları, kaliteli yerli sperma üretimi gibi AR-GE faaliyetlerinin öneminin altını çizen Bakan Yumaklı, "İçinde bulunduğumuz bu merkez, tüm bunlar için son derece önemli bir işlev görmekte. Hayvancılık yol haritamızın diğer önemli ayağı da özellikle hayvancılık işletmelerinin dirençli, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle çalışabiliyor olması" ifadesini kullandı.

"Performansa dayalı destekleme modeli oluşturuldu"

Hayata geçirilen tarımsal ve hayvansal üretim planlamasına işaret eden Bakan Yumaklı, "Yeni modelimizde destekleme tutarları katsayılar üzerinden belirlendi ve performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturuldu. Destek konusu her üretim için değil, performansa dayalı bir üretim için gerçekleşmiş olacak. Bununla birlikte yeni destekleme programımızı temel hayvancılık ve ürün geliştirme destekleri olarak iki ana başlıkta toplamıştık. Temel hayvancılık desteği büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği faaliyetlerinin desteklenmesinden oluşacak" şeklinde konuştu.

"İlave destekler verilecek"

Temel destek tutarlarının da belirlendiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Aile işletmeleri, genç girişimciler, kadın girişimciler, birinci derecede tarımsal örgüt üyeleri, planlama bölgelerinde bu işleri yapanlarda temel desteklerin üzerine ilaveten bu destekleri almış, kazanmış olacaklar. Ayrıca suni tohumlama, soy kütüğü, yerli ari işletmecilik gibi konularda da bütün bunların üzerine ilave destekler de verilmiş olacak" diye konuştu.

Ürün geliştirme destekleri

Ürün geliştirme desteklerindeki ana başlıkları da sıralayan Bakan Yumaklı, "Çiğ süt ve besili erkek sığır üretim desteklerini kapsıyor olacak. Yine bu başlıkta da aile işletmeleri, genç girişimciler, kadın girişimciler ilave desteklere sahip olmuş olacaklar. Yeni destekleme modelimizin ilk kez verildiğini özellikle kadınlar ve gençler için ifade etmek istiyorum. İlave desteklerin onları üretime teşvik ederken, aynı zamanda verimliliği arttırıcı kriterleri sağlayan üreticilerimizin de bu desteklerden daha fazla faydalanacağının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayvansal ve tarımsal üretimde yeni destek modeli yakında Resmi Gazete'de yayımlanacak

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde amaç verimli ve kaliteli üretim ve ülkemizin ihtiyacının yanı sıra ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi sağlamak olacak. İnşallah bu modelimiz Resmi Gazete'de birkaç gün içerisinde yayınlanmış olacak. Dünyanın, ülkemizin değişen ve gelişen şartları var. Bunları hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla planlı üretimi destekleyecek bu modelimiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni destek modellerini açıkladı - Son Dakika

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