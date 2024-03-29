Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin TL\'lik destekleme ödemesini çiftçilere aktardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin Türk Lirası 'destekleme ödemesini' bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği olarak 90 milyon 346 bin Türk Lirası, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği için 52 milyon 128 bin TL, Damızlık Ana Arı Desteği için 52 milyon 128 bin TL olmak üzere toplam 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu. - ANKARA
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İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmanına erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz.
Kocaeli'de katıldığı iftar programında pandemi sonrasında dünyanın dengesinin bozulduğunu belirten eski Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya ekonomik olarak küçülüyor, çünkü üretim miktarları azaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilerin trenlerde bu gece yarısı itibarıyla yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurdu. İndirimin yıl boyunca geçerli olacağını duyuran Uraloğlu, yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde uygulanacak indirimden faydalanmak için sadece emekli olduğunu gösteren belgenin yeterli olacağını ifade etti.
2023 yılında Türkiye'de dijital ödeme sistemleri ve kart kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi 8,2 trilyon TL'ye yükseldi. Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı ise 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Kart sayılarında da artış yaşandı ve kredi kartı sayısı yüzde 18, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 26 arttı. Temassız ödeme yöntemi ise toplam ödemelerin yüzde 27'sini oluşturdu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si temaslı yöntemlerle gerçekleşirken, internet ve mobil ödemelerin payı yüzde 36 oldu.
İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin Kandilli önlerinde yaşanan arıza sonucunda İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.
Bitlis'te kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tanrıyar Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçta 16 keklik, 4 tahta kafes, kıl tuzak ve 2 ses cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'te iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, 'Cumhur İttifakı'na verilen her oy Siirt'in geleceğine verilen oydur' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun zamandır kullanılmamış bir potansiyel vardı, terör ve güvenlik şartları nedeniyle, şimdi bu potansiyel harekete geçiyor.
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