Bakanlığın sosyal medya hesabından, Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce 'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.