Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor - Son Dakika
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Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor

11.08.2022 14:35
Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadesini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor Baygın halde bulunan ayıya isim aranıyor Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi Acı baldan fazla yiyince bayılan yavru ayının durumu iyi
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor - Son Dakika
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