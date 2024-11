Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan Yeni Destekleme Modeli Rehberi

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanlığı, bu yıl uygulamaya koyduğu tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini üreticilere anlatmak amacıyla hazırladığı ve 33 soruya yanıt verdiği rehberi, resmi internet sitesinde yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tarımsal üretimi etkileyen koşulların hızla değiştiği ve gıdaya olan talebin arttığı yeni dönemde planlı üretimi uygulamaya koyan Tarım ve Orman Bakanlığı; bitkisel, hayvansal ve su ürünlerindeki yenilikleri 33 soruda cevaplandırdı. Bakanlığın hazırladığı 'Sorularla Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' rehberi, 'www.tarimorman.gov.tr' adresinde yayımlandı. Rehberde, tarımsal planlamanın amaçları, desteklemelerdeki değişiklikler, destekleme ödemelerinden nasıl yararlanılacağı, tarımsal arazilerin kiralanması, kadın ve genç çiftçilere sağlanan destekler gibi yeni modele ilişkin bilgiler yer alıyor.

BAKAN YUMAKLI: POLİTİKALARIMIZI GELECEĞE AKTARACAK BİR VİZYONLA OLUŞTURDUK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rehberde yer alan ön sözünde, tarıma yapılan yatırımın toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına ve her sektörüne yapılan yatırım anlamına geldiğini belirtti. Tarımla ilgili atılan adımların her alanda iz bırakacağı için uzun vadeli, titiz, hassas bir plan ve programa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Günübirlik hazırlanan bütün proje ve çalışmalar ise geçmişin birikimini yok etmekle kalmaz, gelecekte büyük sorunların yaşanmasına da neden olabilir. Bugüne kadar her konuşmada 'Aslında tarımsal potansiyelimiz çok ama tarımda planlamayı bir türlü hayata geçiremedik' serzenişleri vardı. Biz bu konuda büyük aşama kaydettik. 2023'te planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik. Tarımsal Üretim Planlaması, suyu merkeze alarak hangi alanda hangi ürünü ne kadar ve nasıl üretmemiz gerektiğini ortaya koyan bir program, bir disiplin manzumesidir. Tarım politikalarımızı hem bugüne hükmedecek hem de geleceğe aktaracak bir vizyonla oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer'. Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için tarımı; verimliliğin, kalitenin, sağlığın, sürdürülebilirliğin, rekabet edebilirliğin zirvesine çıkarmak amacıyla var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz."