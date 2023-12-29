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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için hibe limitlerini artırdı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için hibe limitlerini artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi için hibe limitlerini yükseltti. Yeni yayımlanan tebliğle birlikte, proje tutarı üst limitleri artırılarak tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının sadeleştirilmesi sağlandı. Ayrıca, kadın ve genç yatırımcılara, tarımsal amaçlı örgütlere, kırsal alanda ikamet eden yatırımcılara ve hastalıktan ari işletmelere öncelik verilerek hibe desteğinden faydalanmaları teşvik edildi. Proje kabulü için alt puan sınırı kaldırılarak uygun bulunan projelerin bütçe oranında hibe desteği alabilmesine imkan sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için hibe limitlerini artırdı
29.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:23
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limitlerinde artışa gitti.

Bakanlığın "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 7 milyon liradan 14 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 4 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının kapsamları sadeleştirilerek tek çatı altında toplandı.

Kadın ve gençlere öncelik

Tebliğde, kadın ve genç yatırımcılara, tarımsal amaçlı örgütlere, kırsal alanda ikamet eden yatırımcılara ve hastalıktan ari işletmelere ilave puan verilerek öncelikli olarak hibe desteğinden faydalanmalarına yönelik düzenleme yapıldı.

Yatırım yeri tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde bulunan projelere de bu kapsamda öncelik tanındı. Aile işletmeciliği yatırımları da yeni başvuru döneminde de destek kapsamında yer alacak.

Düzenlemeyle proje kabulü için gereken alt puan sınırı kaldırılarak uygun bulunan projelerin bütçe oranında hibe desteğinden faydalanabilmesine imkan sağlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, tarımsal üretim planlamasına uygun şekilde yeniden tasarlanırken, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen iller için de düzenlemeler yapıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021-2022 başvuru dönemindeki projelerin son tamamlanma tarihi de 30 Kasım 2023'ten 30 Haziran 2024'e uzatıldı.

Kaynak: AA
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