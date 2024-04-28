Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı'nı hazırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı'nı hazırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı\'nı hazırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla 'Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı'nı hazırlayarak görüşe sundu. Taslakta, tereyağı ve sade yağın üretim, muhafaza, ambalajlama, depolama, taşıma ve pazarlama süreçlerinde uyulması gereken özellikler belirlendi. Ayrıca, tereyağında minimum yüzde 82 süt yağı oranı ve çeşni maddesi kullanılmaması gibi kriterler getirildi. Ambalajlama ve etiketleme kuralları da taslakla yeniden düzenlendi. Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak.

28.04.2024 11:03
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı"nı hazırlayarak görüşe sundu.

AA muhabirinin tebliğ taslağından yaptığı derlemeye göre, düzenlemeyle tereyağı ve sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getiriliyor.

Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılamayacağı tebliğe eklendi. Düzenleme kapsamındaki ürünlerde, manda sütü aroması ile yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamayacak.

Ambalaj ve etiketlerde yeni kurallar

Ürünlerdeki etiketleme, ambalajlama ve işaretleme maddeleri de tebliğ taslağıyla yeniden düzenleniyor.

Buna göre, ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması gerekecek.

Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı punto büyüklüğünde temel görüş alanında belirtilecek.

Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın adıyla birlikte kullanılacak.

Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olması gerekecek.

31 Aralık'a kadar geçiş süreci

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Düzenlemeyle tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı'nı hazırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı'nı hazırladı - Son Dakika
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