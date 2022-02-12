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Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulunuldu

12.02.2022 10:17
Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulunuldu

Vali Mehmet Makas, Organize Sanayi Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile birlikte Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Makas, Organize Sanayi Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile birlikte Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Makas beraberindeki Organize Sanayi Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdür Vekili Mustafa Emre Erdem ile birlikte ilk olarak Akyazı Beldesi yakınlarında 100 hektar alana kurulacak olan jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB alanında incelemelerde bulundular.

Ardından Erzincan Gümüşhane Karayolu Dereyurt Mevkii'nde 130 hektar alanda kurulması planlanan, 17 bin baş kapasiteli ve 82 işletmede 1000 kişiye istihdam sağlayacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanını gezdiler.

Vali proje ve yatırım süreci hakkında OSB yetkililerinden bilgiler alarak projenin Erzincan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulunuldu
Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulunuldu

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Organize Sanayi Bölgesi, Erzincan, Oruç, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarıma Dayalı Sera ve İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulunuldu - Son Dakika Ekonomi


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