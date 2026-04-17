Tarımda Acil Önlemler Alınıyor

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin Orta Doğu'da savaş başlar başlamaz ilgili tüm kurumlarla teyakkuz haline geçtiğini belirterek, "Önce üre gübresinde gümrük vergisi sıfıra indirildi. Ardından azotlu gübrede de gümrük vergileri sıfırlandı, amonyum nitrat ihracatına sınırlama getirilerek iç piyasaya öncelik verildi. Bunlar üreticinin üzerindeki maliyet baskısını hafifletmeye yönelik değerli adımlardır." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Borsanın nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kopuz, gıda zincirinin ilk halkası olan üreticinin ve son halkası tüketicinin önemine dikkati çekerek, gıda zincirinin tarımsal hasılanın emekçisi çiftçiden başladığını, bütün milletin oluşturduğu tüketiciye kadar ulaştığını kaydetti.

Kopuz, gıdada en önemli kesimin üretici ve tüketici olduğunu, bu iki kesimin aynı zamanda en kırılgan olan grupları oluşturduğunu, bu nedenle önceliğin ikisinin korunması olması gerektiğini belirtti.

Dünyanın kaotik dönemden geçtiğine işaret eden Kopuz, "ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar yaklaşık 40 gün sonra geçici ateşkese döndü ancak bu savaşın müsebbiplerinin sicili de zihniyeti de bozuk olduğundan sorunlar devam ediyor. Gelinen durumda, enerji hatları, ticaret yolları ve stratejik emtialar üzerinden küresel ekonomi de ateşe atıldı. Temennimiz, bu ateşin kalıcı barışla söndürülmesidir. Bu noktada en kötü senaryo, savaşın uzun zamana yayılmasıdır. Böyle bir durumda, zaten yaralı durumda olan küresel ticaret, zeminini tamamen kaybedebilir. Tüm dünyada üretimin gerilediği, enflasyonun yükseldiği ve refahın aşındığı bir tablo ortaya çıkar. Böyle bir tablo, dünyada hiçbir ülkenin taşıyabileceği bir yük değildir." ifadelerini kullandı.

"Savaştan en çok etkilenen alanların başında tarım ve gıda geliyor"

İSTİB Başkanı Kopuz, Hürmüz Boğazı etrafında oluşan gerilimin tüm insanlığı doğrudan etkilediğini, Hürmüz'ün petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışında hayati önemde olduğunu aktardı.

Kopuz, çatışmalar boyunca yüzlerce geminin beklediğini, enerji arzının aksadığını, petrol fiyatlarının sert yükseldiğini, bu süreçten en çok etkilenen alanların başında tarım ve gıdanın geldiğini hatırlattı.

Gıda üretiminin tarladan başladığını ancak enerjiyle, suyla, lojistikle ve finansmanla birlikte yürüdüğünü vurgulayan Kopuz, "Enerji maliyeti, sadece traktörün deposundaki mazottan ibaret değil. Sulama, hasat, taşıma, soğuk zincir ve lojistik de aynı baskıyı taşıyor. Tarımda üretici önce satış fiyatını düşünmez, maliyet hesabını yapar. Mazot pahalıysa traktör daha az çalışır, gübre pahalıysa uygulama dozu düşer, finansman zorsa ekim alanı daralır. Dolayısıyla verim kaybı ve arz zayıflaması da gündeme gelir. Bunun etkisi tarlada başlar, tezgahta görünür, sofrada hissedilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye savaş başlar başlamaz ilgili tüm kurumlarla teyakkuz haline geçti"

Ali Kopuz, Türkiye'nin savaş başlar başlamaz ilgili tüm kurumlarla teyakkuz haline geçtiğini belirtti.

Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Sahadan gelen kaygıları, sektörün sorunlarını aktardık. Üretim planlamasından gıda arz güvenliğine, katma değerli üretimden tarımsal kalkınmaya kadar tüm konuları birlikte ele aldık. Gübre konusunda alınan tedbirleri tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. Önce üre gübresinde gümrük vergisi sıfıra indirildi. Ardından azotlu gübrede de gümrük vergileri sıfırlandı, amonyum nitrat ihracatına sınırlama getirilerek iç piyasaya öncelik verildi. Bunlar üreticinin üzerindeki maliyet baskısını hafifletmeye yönelik değerli adımlardır. Bu zorlu küresel tabloda, sağduyuyu, işbirliğini ve üretim gücünü ön planda tutmak önemlidir. Krizler gelip geçer ancak doğru zamanda alınan tedbirler ve güçlü bir koordinasyon, ülkelerin geleceğini belirler. Biz, çok şükür tarımsal üretim kabiliyeti olan bir ülkeyiz. Rekoltelerde zaman zaman dalgalanmalar olsa da yapısal bir arz problemimiz çok şükür bulunmuyor. Üreticimizi destekleyerek, tüketiciyi koruyarak ve kaynakları doğru yöneterek, bu süreci en az hasarla atlatabilecek güce sahibiz. Temennimiz, bölgemizde ve dünyada barışın tesis edilmesi, ticaretin yeniden istikrara kavuşması ve refahın güçlenmesidir. Çünkü sürdürülebilir bir medeniyet ancak barış ve üretimle mümkündür."