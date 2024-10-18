Tarımda Doğal Afet Alarmı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımda Doğal Afet Alarmı

Tarımda Doğal Afet Alarmı

TZOB Başkanı Bayraktar, Biga'daki tarım arazilerinde inceleme yaparak doğal afetlerin artışına dikkat çekti.

18.10.2024 17:49
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 12 Ekim'deki sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Çınarköprü köyünde çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, gazetecilere, Türkiye'de doğal afetlerin sayısının hızla arttığını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'de 2011'de yaklaşık 300, geçen sene 1500 olan doğal afet sayısının 2024'ün 8 ayında 900'ü bulduğunu belirterek, bunların yüzde 22'sine yakınının dolu kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Biga'da özellikle çeltik üretiminin yoğun olduğunu anlatan Bayraktar, "Sadece çeltik üretimimiz zarar görmüş değil. Aldığımız bilgilere göre yaklaşık 45 bin dekar arazide çeltik var, meyve var, sebze var, çok değişik ürünler var. Bunlar zarar görmüş durumda ama çeltik ürünümüzün yüzde 100'ü zarar görmüş durumda." dedi.

Bayraktar, aşırı sıcaklıklar, yağış, dolu, don, hortum gibi olayların tarımsal faaliyetlere zarar vererek arzı yavaşlattığını, buna karşı nüfusun artmasıyla talebin arttığını vurguladı.

Üreticilerin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında ürün sigortasına geçişinin çok önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Buradaki üreticilerimiz bu seneyi kaybetti. Şimdi bu üreticilerimizi önümüzdeki yıl tarımda tutmamız, tekrar üretmelerini sağlamamız lazım. İşte bu manada özellikle bankalara, kooperatiflere olan borçlarını uzun vadede faizsiz olarak ertelenmesi fevkalade önem kazanıyor. Bunu sağlamamız lazım. Ayrıca çok geniş bir alanda zarar görünüyor. Çok fazla üreticimiz zarar görmüş durumda. Bu çiftçilerimizin nakli desteğe de ihtiyacı var diye düşünüyorum. İnşallah devletimiz bu yaraları saracaktır. Biz de buradaki izlenimlerimizi, kanaatlerimizi Ankara'ya gittiğimizde yetkililerle paylaşacağız. Bu yardımların çiftçimize ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Bayraktar'a incelemelerinde, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ile oda ve borsaların temsilcilerinin yanı sıra üreticiler eşlik etti.

Kaynak: AA

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