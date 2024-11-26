Tarımda İPARD Destekleri 81 İle Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımda İPARD Destekleri 81 İle Yaygınlaşıyor

Tarımda İPARD Destekleri 81 İle Yaygınlaşıyor

Tarım Bakanı Yumaklı, İPARD desteğinin 42 il yerine 81 ile yaygınlaştığını açıkladı.

26.11.2024 17:37
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "42 ildeki IPARD desteklerini 81 ile çıkardık. Bu manada 39 proje 635 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin yatırım süreci tamamlandığına ülke ekonomimize yaklaşık 1,3 milyar lira katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 'TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsalar Konseyi' toplantısı gerçekleştirildi. Tarım, hayvan ve ormancılıkla ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, sektördeki sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Yumaklı, tarım sektörünün gelişmesinin ve rekabet gücünün artmasının birçok etkene ve dinamiğe bağlı olduğunu söyledi.

Yumaklı, 7 bölge ve 81 ildeki sektör temsilcilerinin büyük emek gösterdiğini ifade ederek, Bakanlık olarak bu süreçte üreticilere gerekli destekleri sağlayacaklarını dile getirdi.

"Son 22 yılda 1 trilyon 365 milyar lira tarımsal destek verdik"

Bakan Yumaklı, son dönemde tarım sektöründe elde edilen başarıların temelinde 22 yılda sektöre sağlanan güçlü altyapının etkilerinin yer aldığını dile getirerek, "Bu dönemde, tarım sektörüne stratejik alan olarak yaklaştık. Sektörün gelişmesi için politikalar ürettik ve önemli kararlar aldık. Bakınız, son 22 yılda; 1 trilyon 365 milyar lira tarımsal destek verdik. Bitkisel üretim miktarımızı yıllık 139 milyon tona çıkararak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 67, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 64, süt üretimimizi yüzde 155, kırmızı et üretimimizi ise yüzde 206 arttırdık. 782 baraj inşa ettik, 24 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Kırsal kalkınma alanında 95 bin projeye 117 milyar lira hibe desteği sağladık. Tohumluk üretimimizi 9 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. Tarımsal hasılamızı yüzde 180 artırarak 68,5 milyar dolara çıkardık. Ayrıca 31 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve dış ticaret fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik" ifadelerine yer verdi.

"Ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması büyük önem taşıyor"

Nüfus artışıyla birlikte iklim değişikliğinden salgın hastalıklara, savaşlardan göçlere kadar birçok sorunun gıda arz güvenliği için risk faktörü oluşturduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Bu durum, gıdaya ve suya olan ihtiyacı daha da artırıyor. Nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında, bugünden yüzde 15 daha fazla suya, yüzde 70 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Bugün dünyanın yeni normal çerçevesinde gidişatına baktığımızda, artık tarım ve gıda sektöründe ülkelerin korumacı bir yapıya büründüğünü görebiliyoruz. Bu nedenle ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda; planlı tarımsal üretime geçilmesini, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılmasını, tarımsal alanların kayıt altına alınmasını, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere, son 1,5 yılda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"IPARD projelerinin yatırım süreci tamamlandığına ülke ekonomisine 1,3 milyar lira katkı sağlayacak"

Bakan Yumaklı, 42 ilde geçerli olan İPARD desteklerini daha önce yürürlüğe koyduklarını kaydederek, "42 ildeki IPARD desteklerini 81 ile çıkardık. İstiyoruz ki üretilen ürünlerin katma değerli hale dönüşmesi çok daha hızlı olsun. 'IPARD I' ve 'IPARD II' çok başarılı bir şekilde gerçekleşti, 'IPARD III'ün de çağrılarına başladık. Buradan birinci başvuru çağrı ilanında gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik değerlendirme sürecinin tamamlandığını da sizlere bildirmek istiyorum. Bu manada 39 proje 635 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin yatırım süreci tamamlandığına ülke ekonomimize yaklaşık 1,3 milyar lira katkı sağlayacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Iğdır ve Ceylanpınar TİGEM işletmelerimizde damızlık etçi ırk sığır yetiştiriciliği yapacağız"

Sektörde sürdürebilirliğin sağlanması için fiyat dengesinin her zaman iyi bir şekilde sağlanması gerektiğini ve bunun için de markalaşmanın büyük önem taşıdığının altını çizen Yumaklı, "Az önce hayvancılık yol haritamızdan bahsederken, kırmızı et ile ilgili yeterlilik oranımızın yüzde 95 olduğunu ifade etmiştim. Kalan yüzde 5'lik kısmı da yerli imkanlar ile karşılayabilmek için ihtiyaç olan besilik danayı üretme seferberliği başlatıyoruz. Bu kapsamda Iğdır ve Ceylanpınar TİGEM işletmelerimizde damızlık etçi ırk sığır yetiştiriciliği yapacağız. Önümüzdeki ay Iğdır işletmemiz tam kapasite ile çalışmaya başlayacak. Ceylanpınar işletmemizi ise en geç 2025 Haziran ayına kadar doldurmayı planlamaktayız. Bu iki işletmede ilk amacımız, 70 bin başlık kapasiteye ulaşmak. Onun için damızlık hayvanlardan doğan dişileri damızlık kadromuza katacağız. Erkekleri de besiye alıp, kesim döneminde ESK'nın regülasyon faaliyetinde değerlendireceğiz" bilgisini paylaştı.

"Su Verimliliği Protokolü ile endüstriyel su verimliliği rehberlerinin tanıtılması ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız"

Suyun verimli kullanılması için uygulamaya koydukları farkındalık çalışmasına tüm sektörleri kapsayacak şekilde devam ettiklerini de dile getiren Bakan Yumaklı, "Az sonra Sayın Başkanımızla Su Verimliliği Protokolü imzalayacağız. İnşallah imzalayacağımız protokolle suyumuzu verimli kullanmak için önemli bir adım atmış olacağız. İş birliği protokolünü kapsamında, Endüstriyel su verimliliği rehberlerinin tanıtılması ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Program, Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımda İPARD Destekleri 81 İle Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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