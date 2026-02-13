Tarımsal Destek Ödemeleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tarımsal Destek Ödemeleri Artıyor

13.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, 158 milyar liralık destek bütçesinden 147 milyar lira ödeme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıla ilişkin olarak 158 milyar 548 milyon liraya yükseltilen tarımsal destek bütçesinden üreticilere yaklaşık 147 milyar 189 milyon liralık ödeme gerçekleştirirken, kalan yaklaşık 11,36 milyar liranın aktarımı da bu ay yapılacak.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor.

Bakanlık, bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi alanlarında üreticileri destekliyor.

Bu kapsamda tarımsal desteklerden geçen yıl Bakanlık sistemlerine kayıtlı 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Söz konusu dönemde tarımsal destek bütçesi 135 milyar lira olarak belirlenirken, ilave 23,55 milyar lira zirai don desteği ödeneğiyle toplam bütçe 158 milyar 548 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemdeki ödemelerin büyük bölümü bitkisel üretime yapılırken, hayvansal üretim ve kırsal kalkınma destekleri de önemli pay aldı. Ayrıca tarımsal AR-GE ile su ürünleri üretimine yönelik destek ödemeleri de gerçekleştirildi.

Bitkisel üretim için 105 milyar 383 milyon lira, hayvansal üretim için 28 milyar 428 milyon lira, kırsal kalkınma için 11 milyar 334 milyon lira, tarımsal AR-GE için 1 milyar 712 milyon lira, su ürünleri üretimi için de 332 milyon lira tutarında destek belirlendi.

Zirai don desteği için verilen ödenek, bitkisel üretim bütçesine dahil edildi.

Destek bütçesinden üreticilere yaklaşık 147 milyar 189 milyon liralık ödeme gerçekleştirirken, kalan yaklaşık 11,36 milyar liranın aktarımı da bu ay tamamlanacak.

Zirai don destekleri için belirlenen tutar da geçen yılın son çeyreğinde üreticilere aktarıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Destek Ödemeleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:53:11. #7.11#
SON DAKİKA: Tarımsal Destek Ödemeleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.