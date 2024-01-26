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Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı - Son Dakika
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Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 9 milyar 374 milyon 88 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bu ödemeler arasında hububat-baklagil ve dane mısır desteği, yem bitkileri desteği, hayvan gen kaynakları desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, düve alım desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ve sertifikalı fidan üretim desteği bulunuyor. Bakan Yumaklı, çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı
26.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:13
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "9 milyar 374 milyon 88 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yumaklı, 8 milyar 949 milyon 680 bin TL hububat-baklagil ve dane mısır desteği, 388 milyon 246 bin 720 TL yem bitkileri desteği, 17 milyon 47 bin 260 TL hayvan gen kaynakları desteği, 14 milyon 983 bin 605 TL kırsal kalkınma yatırım desteği, 2 milyon 700 bin TL düve alım desteği, 970 bin 505 TL sertifikalı tohum kullanım desteği, 459 bin 910 TL sertifikalı fidan üretim desteği olmak üzere toplam 9 milyar 374 milyon 88 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı - Son Dakika
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