Tarımsal Desteklemeler İlk Defa Üretimden Önce Açıklandı

Ekonomi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tarımsal desteklemelerin ilk defa üretimden önce açıklandığını belirterek, "2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 244 TL olarak belirlendi. Temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel üretime 2025-2027 yılları arasında yapılacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Kökçüoğlu, tarımsal desteklemelerin ilk defa üretimden önce açıklandığını belirterek, "Ülke ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanabilmesi için verim ve kalitenin arttırılması, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanılan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunması hedeflenmektedir. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda önceki yıllarda uygulanan destekleme programları daha etkin bir yapıya kavuşturularak, ilk defa 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık yeni bir destekleme programı oluşturulmuştur. Destekler daha sade ve etkin hale getirilmiş ve üreticiler için gelecek yılların öngörülebilir olması için destek kararı ilk defa 3 yıllık olarak hazırlanmış olup birim destek katsayı değeri ve destekleme tutarı her yıl yeniden belirlenecektir. Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri verilecektir." dedi.

3 yıllık desteklemeleri 3 başlıkta toplamanın mümkün olduğunu kaydeden İl Müdürü Kökçüoğlu, "Temel destekler kısmında üretim maliyetine göre ürünler kategorilere ayrıldı. Her kategori için destek katsayısı belirlendi. 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 244 TL olarak belirlendi. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeri ile destek katsayısının çarpımı sonucu elde edilmektedir. Temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacaktır. Örneğin 2. kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçilerimiz dekara 317,2 TL destek alacak. Planlı Üretim Desteğinde ise Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri planlı üretim kapsamında yer alan ürünler planlama kapsamına alınmıştır. Planlama kapsamındaki ürünleri, havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacaktır. Üretimi Geliştirme Destekleri de verim ve kaliteyi arttırmak için olup sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı/standart fidan kullanım desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği verilmeye devam edilecektir. Yeni destekleme modelimiz tüm üreticilerimize hayırlı olsun."şeklinde konuştu.

İl Müdürü Kökçüoğlu, yeni destekleme modeli ile ilgili üreticilerin her türlü bilgiyi il müdürlüğünün yanı sıra ilçe müdürlüklerinden de alabileceğini, 1 Eylül'de başlayıp 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının tüm üreticiler tarafından süresi içinde yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ADANA