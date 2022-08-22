Tarım-GFE yıllık yüzde 134,96 arttı - Son Dakika
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Tarım-GFE yıllık yüzde 134,96 arttı

22.08.2022 10:18
Tarım-GFE yıllık yüzde 134,96 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,96, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 81,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,89 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,33 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,3, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,32 yükseliş kayıtlara geçti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 31,88 ile veteriner harcamaları, yüzde 46,04 ile tohum ve dikim materyali oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 233,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 228,03 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 10 alt grupta daha düşük, 1 alt grupta daha yüksek değişim görüldü.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,13 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,5 ile tohum ve dikim materyali oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 20,71 ile enerji ve yağlar, yüzde 7,26 ile hayvan yemi olarak dikkati çekti. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,27 ile makine bakım masrafları olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım-GFE yıllık yüzde 134,96 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım-GFE yıllık yüzde 134,96 arttı - Son Dakika
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