Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 27,62, gübrede yıllık yüzde 33,07 arttı - Son Dakika
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Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 27,62, gübrede yıllık yüzde 33,07 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım-GFE aylık yüzde 0,20, yıllık yüzde 27,62 artarken gübre ve toprak geliştiricilerde yıllık artış yüzde 33,07 oldu.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 27,62 arttı, aylık yüzde 0,20 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,20 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,01 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,48 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 20,53 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 33,07 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,82 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 27,62, gübrede yıllık yüzde 33,07 arttı - Son Dakika
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