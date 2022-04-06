Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı

06.04.2022 11:16
Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı

Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2022'de sona ererken, kararla bu süre 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Böylece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar, bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla belirlenen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım kredisi kullandırılabilecek.

Öte yandan söz konusu krediyi kullanacak sulama birliklerine ilişkin yeni bir madde de karara eklendi.

Sulama birliklerinin güneş enerjisi yatırımlarına kredi desteği

Buna göre, yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara münhasır olmak üzere 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine tarım kredisi kullandırılabilecek.

Söz konusu sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak, modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak amacıyla yapacakları güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım kredileri "Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları" başlığında değerlendirilecek.

Böylece sulama birliklerine ve tarımsal üreticilere, güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 7,5 milyon lira üst limitli olacak şekilde kredi kullanma imkanı tanınacak.

Kullandırılan tarım kredileri, krediye konu ürünlerin/varlıkların 31 Aralık 2023 tarihine kadar meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek.

Üretim konuları ve kredi limitleri

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 40 milyon liraya, damızlık düve yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliğinde 20 milyon liraya, küçükbaş hayvancılıkta 25 milyon liraya, arıcılıkta 5 milyon liraya, kanatlı sektöründe 7,5 milyon liraya, su ürünleri sektöründe 15 milyon liraya yükseltildi.

Geleneksel hayvansal üretim ile geleneksel bitkisel üretimde sıfır faizli kredi üst limiti 5 milyon liraya çıkarıldı.

Kararda ayrıca, kontrollü örtü altı tarımı, yem bitkisi üretimi, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, tarım makineleri, sözleşmeli üretim ve özel ormancılık gibi üretim konularına ilişkin güncellenen kredi üst limitlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Karar, yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararın yayımlandığı tarihten önce yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar, bu karar kapsamındaki indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanacak.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldığı ürünler artık yüzde 273 daha pahalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldığı ürünler artık yüzde 273 daha pahalı

Yatırım, Aralık, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
10:50 Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 11:55:25. #1.11#
SON DAKİKA: Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement