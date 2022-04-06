Tarımsal üretimde düşük faizli kredinin süresi uzatıldı - Son Dakika

Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2022'de sona ererken, kararla bu süre 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Böylece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar, bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla belirlenen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım kredisi kullandırılabilecek.

Öte yandan söz konusu krediyi kullanacak sulama birliklerine ilişkin yeni bir madde de karara eklendi.

Sulama birliklerinin güneş enerjisi yatırımlarına kredi desteği

Buna göre, yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara münhasır olmak üzere 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine tarım kredisi kullandırılabilecek.

Söz konusu sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak, modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak amacıyla yapacakları güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım kredileri "Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları" başlığında değerlendirilecek.

Böylece sulama birliklerine ve tarımsal üreticilere, güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 7,5 milyon lira üst limitli olacak şekilde kredi kullanma imkanı tanınacak.

Kullandırılan tarım kredileri, krediye konu ürünlerin/varlıkların 31 Aralık 2023 tarihine kadar meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek.

Üretim konuları ve kredi limitleri

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 40 milyon liraya, damızlık düve yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliğinde 20 milyon liraya, küçükbaş hayvancılıkta 25 milyon liraya, arıcılıkta 5 milyon liraya, kanatlı sektöründe 7,5 milyon liraya, su ürünleri sektöründe 15 milyon liraya yükseltildi.

Geleneksel hayvansal üretim ile geleneksel bitkisel üretimde sıfır faizli kredi üst limiti 5 milyon liraya çıkarıldı.

Kararda ayrıca, kontrollü örtü altı tarımı, yem bitkisi üretimi, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, tarım makineleri, sözleşmeli üretim ve özel ormancılık gibi üretim konularına ilişkin güncellenen kredi üst limitlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Karar, yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararın yayımlandığı tarihten önce yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar, bu karar kapsamındaki indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanacak.