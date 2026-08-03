TARSİM 2 Milyon Poliçe Üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TARSİM 2 Milyon Poliçe Üretti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARSİM, ocak-temmuz döneminde 2 milyon poliçe üreterek 1,1 trilyon liralık varlığı sigortaladı.

TARSİM, bu yıl ocak-temmuz döneminde tüm tarım sigortası branşlarında 2 milyon poliçe üretirken, 1,1 trilyon liralık tarımsal varlığı, 24 milyon dekar alanı ve 17,6 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanı sigortaladı.

AA muhabirinin, TARSİM'den edindiği bilgiye göre, son yıllarda iklim değişikliği, dolu, don, sel ve su baskını, fırtına, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi doğal afetlerin sıklığının ve şiddetinin artması, tarımsal üretimde kayıplara neden oluyor. Bu nedenle tarım sigortası, çiftçilerin ekonomik kayıplarının azalmasında önemli rol oynuyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde, bitkisel ürün, sera, köy bazlı verim, gelir koruma, temel sigorta paketi, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları hayat, arıcılık, su ürünleri hayat, ipek böceği sigortaları olmak üzere, 11 farklı sigorta branşı bulunuyor.

6,6 milyar lira hasar ödemesi yapıldı

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, tüm tarım sigortası branşlarında 2 milyon poliçe üretildi. 1,1 trilyon liralık tarımsal varlık, 24 milyon dekar alan ve 17,6 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı.

Ürünleri, seraları ve hayvanları doğal afetlerden ve çeşitli risklerden dolayı zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilere, 6,6 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. Hasar dosyalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürerken, bu kapsamda 9,2 milyar liralık ödeme daha yapılması planlanıyor.

Bu yıl ocak ayının ikinci yarısından itibaren, Türkiye'de bölgesel düzeyde yoğun yağışlar meydana gelirken, bunun sonucunda sel-su baskını hasarları yaşandı. Aynı zamanda, geçen yıldan farklı olarak lokal düzeyde zirai don hasarları da meydana geldi. Mayıs ve haziran aylarında dolu olayları özellikle Şanlıurfa, Adana ve Mersin'de etkili oldu. Lokal düzeyde fırtına hasarları da görülürken, bu yıl tarla bitkileri ve tahıl grubunda yer alan mercimek, buğday ve arpa gibi ürünler sel-su baskını, dolu ve fırtınadan, meyvelerde ise şeftali ve nektarin ürünleri doludan daha fazla etkilendi. Üzüm ve kayısı ürünleri ise düşük şiddette dolu ve dondan etkilendi.

345 bin hasar ihbarı alındı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde, 2026 yılında bitkisel ürünleri, seraları ve hayvanları zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilerden, 345 bin hasar ihbarı alındı. Bu ihbarların 223 binini, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası branşı oluşturdu. Bitkisel Ürün Sigortası branşında ihbar nedenlerini ağırlıklı olarak dolu, sel ve su baskını, don ile fırtına oluşturdu. Buğday, arpa, kayısı ve üzüm ürünleri öne çıkarken, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Konya illeri ihbar nedenlerinde ilk sıralarda yer aldı.

Üreticilerin, iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak sigorta yaptırma alışkanlıklarının değiştiği görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı verilerine göre, bitkisel ürün ve sera sigortası branşlarında sigortalılık oranı yüzde 30'a ulaşırken, bu oran büyükbaş hayvan hayat sigortasında yüzde 56'ya, kümes hayvanları hayat sigortasında yüzde 75'e kadar çıktı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM 2 Milyon Poliçe Üretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 13:13:34. #7.13#
SON DAKİKA: TARSİM 2 Milyon Poliçe Üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.