TARSİM 2026 Yenilikleri Toplantısı

19.02.2026 10:03
ATSO öncülüğünde düzenlenen toplantıda, TARSİM 2026 yılı uygulamaları ve tarım sigortası potansiyeli ele alındı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sigortacılık (40. Grup) Meslek Komitesi'nin öncülüğünde "TARSİM Uygulamaları 2026 Yılı Yenilikleri" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, toplantıya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Konya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, ATSO 40. Grup Sigortacılık Komite Başkanı Azmi Karakoyunlu, Ziraat Odası başkanları, sigorta şirketi ve acente temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri katıldı.

ATSO Meclis Üyesi Süleyman Özer'in moderatörlüğünü üstlendiği toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıl Konya, Antalya'nın tarımsal üretim için uygun ekolojik koşullara sahip olması sebebiyle tarım sigortası açısından ciddi düzeyde potansiyel barındırdığını belirtti.

Bekir Engürülü de devlet destekli tarım sigortaları ve uygulamaları hakkında sunum yaparak, sistem çerçevesinde 2026 yılı itibarıyla devreye alınan yenilikleri anlattı.

İklim değişikliği etkilerinin giderek arttığını ve Antalya'daki tarımsal faaliyetlerin de bu durumdan etkilendiğini vurgulayan Engürülü, tarım sigortasının ihmal edilmemesi ve emeklerin mutlaka güvence altına alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

