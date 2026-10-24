TARSİM'e ocak-ekimde 478 bin hasar ihbarı geldi, üreticilere 13 milyar lira ödendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TARSİM'e ocak-ekimde 478 bin hasar ihbarı geldi, üreticilere 13 milyar lira ödendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARSİM, ocak-ekim döneminde bitkisel ürün, sera ve hayvan sigortalarında 478 bin hasar ihbarı aldı. Hasar dosyası tamamlanan üreticilere 13 milyar lira ödendi; 5,4 milyar lira daha ödenmesi için çalışmalar sürüyor.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bu yılın ocak-ekim döneminde çeşitli nedenlerle bitkisel ürünleri, seraları ve hayvanları zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 478 bin hasar ihbarı aldı.

AA muhabirinin TARSİM yetkililerinden edindiği bilgilere göre, küresel iklim krizinin tarım sektörüne etkileri gündemdeki yerini koruyor. Sürdürülebilir gıda arzı için, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve üreticilerin finansal açıdan korunmaları önem taşıyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, üretici ve yetiştiricilere, geniş kapsamlı teminat ve yüzde 70'e varan devlet prim desteği imkanıyla güvence sağlıyor.

Sistem kapsamında, ekim ayı itibarıyla, 1,5 trilyon liralık tarımsal varlık teminat altına alınırken, 2,4 milyon poliçe üretildi, 27 milyon dekar alan ve 25,5 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı.

İklim değişikliğinin neden olduğu afetler nedeniyle bu yıl ülke genelinde tarım arazileri zarar görürken, en fazla hasara neden olan doğal afet, sel ve su baskınları oldu.

Zirai donun neden olduğu hasarlar ise geçen yıldan farklı olarak bölgesel düzeyde gerçekleşti.

Şanlıurfa, Adana ve Mersin'de mayıs ve haziran aylarında dolu olayları etkili oldu. Bu illerde aynı zamanda fırtınaya bağlı olarak hasarlar da meydana geldi. Sel ve su baskını ile dolu ve fırtına gibi nedenlerle tarla bitkileri ve tahıl grubundan mercimek, buğday ve arpa ürünleri, doludan ise şeftali ve nektarin meyveleri etkilendi. Üzüm ve kayısı ürünleriyse düşük şiddette dolu ve dondan hasar gördü.

İhbarların 311 bini bitkisel ürün ve sera sigortalarından

Samsun, Yozgat, Çorum, Tokat, Kars, Edirne ve Manisa'da temmuzda fırtına ve dolu, Samsun, Çorum ve Giresun'da ağustosta sel ve su baskını ile heyelan kaynaklı hasarlar meydana geldi.

Ülkenin birçok bölgesinde özellikle yabani hayvanların verdiği zararlar nedeniyle, mısır ve ayçiçeği hasarı ihbarlarındaki artışlar dikkati çekti.

Yaz aylarında, Antalya, Balıkesir ve Edirne'deki yangınlar nedeniyle bitkisel ürün, seracılık ve arıcılık alanlarında hasarlar meydana geldi.

Amasya, Çorum, Balıkesir, Tokat, Bilecik, Çanakkale ve Aydın'da eylül ve ekim aylarında yabani hayvanlar ve kuşlar, ayçiçeği ve mısır ürünlerine zarar verdi.

Bu dönemde Adana, Tokat ve Amasya'da narenciye ile ayçiçeği ve mısırda dolu ve fırtına kaynaklı, Kahramanmaraş ve Isparta'da elmada dolu kaynaklı hasarlar yaşandığı görüldü.

Söz konusu dönemde, Samsun, Ordu ve Giresun'da fındık alanlarında sel ve su baskını ile heyelan, Şırnak'ta pamukta yağmurun yanı sıra son günlerdeki yağışların etkisiyle ayçiçeğinde sel ve su baskını kaynaklı hasarlar meydana geldi.

Bitkisel ürünleri, seraları ve hayvanları zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilerden ekim ayı itibarıyla 478 bin hasar ihbarı alındı. Bu ihbarların 311 bini bitkisel ürün ve sera sigortalarından ve geriye kalan 167 bini ise hayvan hayat sigortası branşlarından oluştu.

En çok hasar ihbarı 5 ilden geldi

Bitkisel ürün sigortası kapsamında, en çok hasar ihbarı, buğday, ayçiçeği, arpa, kayısı ve üzüm ürünlerinden, ağırlıklı olarak dolu, sel ve su baskını, yabani hayvanların verdiği zararlar ile don ve fırtına nedenlerine bağlı olarak alındı. En çok ihbar alınan iller ise Malatya, Manisa, Diyarbakır, Amasya ve Tokat oldu.

Hayvan hayat sigortası branşlarındaysa ağırlıklı olarak ölüm, zorunlu kesim ve yavru ölümü nedenlerine bağlı ihbarlar alındı.

Üreticilere 13 milyar lira hasar ödemesi yapıldı

Hasar ihbarlarının alınmasını takiben TARSİM eksperleri tarafından sahada yapılan incelemelerde bitkisel ürünlerinin, hayvanlarının ve seralarının zarar gördüğü tespit edilen, sonrasında hasar dosyası işlemleri tamamlanan sigortalı üreticilere 13 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Sistemde, bitkisel ürün sigortası branşında hasar ödemeleri, üreticilerin kendi beyanına göre belirlenen poliçe vadesi sonunda en geç 30 gün içinde yapılıyor. İşlemleri devam eden üreticilere ilerleyen günlerde 5,4 milyar lira daha ödeme yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tarım sigortalarında 2027 üretim sezonu eylülde açıldı

Desteklerden faydalanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak önem arz ediyor. 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları ve devlet destekli bitkisel ürün sigortalarında yeni üretim sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı.

Üreticilerin tarım sigortası yaptırarak emeklerini güvence altına alabilmeleri için ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili sistemlerine kayıtlı olmaları veya mevcut kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor.

Üreticiler, 31 Aralık 2026'ya kadar Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinden ya da e-Devlet kapısı üzerinden ÇKS'ye kayıt yaptırabiliyor ya da mevcut kayıtlarını güncelleyebiliyor.

Tarım sigortası yaptırmak isteyen üreticiler, bitkisel ürün sigortası branşında ürün, risk ve lokasyona göre değişen son poliçe kabul tarihleri ile ilgili güncel takvimi TARSİM'in kurumsal internet sitesi üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve su ürünleri hayat, arıcılık ve ipek böceği sigortaları ile sera sigortasında ise poliçe tanzim işlemleri herhangi bir takvime bağlı olmadan yıl boyunca devam ediyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan'ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz
Gökyüzünü kaplayan istila 64 kilometrelik çekirge sürüsü dehşeti Gökyüzünü kaplayan istila! 64 kilometrelik çekirge sürüsü dehşeti
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar 13 adrese polis baskını Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını
Başbakandan halka kritik uyarı Her evde 3 günlük stok istedi Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
ABD’den İran’a saldırı sinyali Tahran’ın korkutan planı ortaya çıktı ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
11:20
Şekip Mosturoğlu’ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:25
Fenerbahçe’den Oğuz Aydın hamlesi Yönetim kararını verdi
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi
10:15
Derbinin bilet fiyatları açıklandı En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:30
Emziren annenin “küflü ürün“ ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
Emziren annenin "küflü ürün" ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:02
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:49
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
08:11
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 11:34:05. #7.12#
SON DAKİKA: TARSİM'e ocak-ekimde 478 bin hasar ihbarı geldi, üreticilere 13 milyar lira ödendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei