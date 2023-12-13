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TARSİM Heyeti Erzurum'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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TARSİM Heyeti Erzurum'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yöneticileri, Erzurum'da yapılan ziyaretlerde tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve beklentilerin tespiti konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

TARSİM Heyeti Erzurum\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
13.12.2023 - 10:57,  Güncelleme: 11:06
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 12 Aralık tarihinde Erzurum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yurt genelinde yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilmesi ve paydaş kurumlarla olan iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

TARSİM heyeti, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ve Türkiye Sigorta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Ender Kılbaş ile temaslarda bulundu.

Ziyaretlerde, Devlet Destekli Tarım Sigortasına ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller özelinde sigortanın yaygınlaştırılarak, penetrasyon oranının artırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi.

Programın devamında ise heyet, TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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