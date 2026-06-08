TARSİM İGÜ'yü Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TARSİM İGÜ'yü Ağırladı

TARSİM İGÜ\'yü Ağırladı
08.06.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARSİM, İGÜ öğrencilerine tarım sigortaları ve iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgi verdi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), İstanbul Gelişim Üniversitesinin (İGÜ) öğrenci ve öğretim görevlilerini ağırlayarak, bilgilendirmelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, TARSİM'in İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nde İGÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanı ve Genel Sigortacılar Derneği (GESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Özcan ile İGÜ Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerini ağırladı.

Ziyaret programı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, Doç. Dr. Hakan Özcan ve üniversite öğrencileri, iklim krizine bağlı olarak meydana gelen aşırı hava olaylarının tarım sektörüne ve tarım sigortalarına etkisini incelediklerini anlattı.

Özcan, "Ülkemizdeki İklim Değişimlerinin TARSİM Sigortalarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma" konulu TÜBİTAK projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, küresel düzeyde etkili olan iklim değişikliği ve buna bağlı olarak meydana gelen doğal afetlere karşı tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlayabilmek amacıyla tarım sigortalarının öneminin giderek arttığını belirtti.

Katılımcılara TARSİM'in yapısı, işleyişi ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde de bulunan Engürülü, akademik projelerin Türkiye'deki tarım sigortalarının gelişimi adına önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Ekonomi, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM İGÜ'yü Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:41:56. #7.12#
SON DAKİKA: TARSİM İGÜ'yü Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.