TARSİM Yöneticileri 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi'ne Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TARSİM Yöneticileri 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi'ne Katıldı

TARSİM Yöneticileri 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi\'ne Katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yöneticileri, Ankara'da düzenlenen 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi'ne katılım sağladı. Kongrede, tarım sigortaları ve uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

24.05.2024 13:58
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yöneticileri, Ankara'da düzenlenen 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi'ne katılım sağladı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, kongre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü işbirliğinde gerçekleştirildi.

Dünyadaki bankacılık ve sigorta sektörlerindeki trendlerin ve gelişmelerin paylaşıldığı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda uygulayıcı, akademisyen, sektör temsilcisinin katılım sağladığı kongrenin ilk gününe, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürlü ve beraberindeki TARSİM heyeti katıldı.

Açılış programında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşim Özüdoğru, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın konuşmalar gerçekleştirdi.

"Tarımda Sürdürülebilirlik ve Tarım Sigortaları" başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Özdemir, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, sistemin tarım sigortacılığı alanında dünyadaki diğer ülkelere rol model olduğunu belirtti.

Havuz, yarın sona erecek kongrede, tarım sigortaları ve uygulamaları hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunacak.

Kaynak: AA

Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM Yöneticileri 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi'ne Katıldı - Son Dakika

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