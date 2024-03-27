Ramazan Ayı boyunca Tarsus'ta ekmeği 1 TL fiyatla vatandaşa ulaştırdıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Belediye ekmek fırınlarımızda ürettiğimiz ekmekleri halkımıza 1 TL'den satışa sunuyoruz. Halkımızın her daim yanındayız. Her haneye ekmeğimizi ulaştırma gayesindeyiz" dedi.
Tarsus Belediyesi iftarın gününden itibaren Ramazan Ayı boyunca 210 gram ekmeği 1 TL'den vatandaşlara sunmaya devam ediyor. 134 kırsal mahalleye sahip olan ilçede, Tarsus'un köylerine de ulaşım sağlayan Tarsus Belediyesi, ucuz ekmek hizmeti ile vatandaşlara destek oluyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ekmek satışlarının yanında, ekmek satışı ile birlikte gerçekleştirilen askıda ekmek uygulaması ile, vatandaşlar tarafından binlerce ekmek bağışı da gerçekleştiriliyor. - MERSİN
Son Dakika › Ekonomi › Tarsus Belediyesi Ramazan Ayı'nda Ekmeği 1 TL'ye Vatandaşa Ulaştırıyor - Son Dakika
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor. Tesis, savaştan yorgun düşmüş ülkeyi kendi kendine yeterli hale getirme çabaları kapsamında açıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan balık satış yerleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi. Denetimlerde, iş yerlerindeki menşei belgeleri kontrol edilirken, tezgahlarda satışa sunulan balıkların uygun ölçülerde olup olmadığı da kontrol edildi. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin kurallara uymaktan geçtiği hatırlatıldı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 300 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 954 milyon 533 bin 432,88 lira, işlem miktarı ise 2.122,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 956 milyon 875 bin 832,16 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ramazan ayında 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı. Yardımlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan gıda paketi ve alışveriş çekleri şeklinde dağıtıldı. Yardımlar, meclis üyeleri ve genel sekreterlik aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yardımların ramazanın ilk gününden itibaren dağıtılmaya başlandığını belirtti ve yardımların ihtiyaç sahibi ailelere zahmet vermeden ulaştırıldığını vurguladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu temini sağlamak amacıyla sondaj kuyusu kazı çalışmalarını tamamladı. Açılan 410 metre derinliğindeki sondaj kuyularında yapılan su tecrübe çalışmaları sonucunda verimli su elde edildi. MARSU ekipleri, kuyuları şebeke hattına entegre etmek için elektrifikasyon ve motopomp montaj çalışmalarını sürdürüyor.
Nilüfer Belediyesi, üretici pazarlarında görsel birliği sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla pazar önlüğü dağıttı. Yaklaşık 250 üreticiye önlük verilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı da katıldı.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya'da yapımına başlanan çarşı projesinde inşaatların hızla yükseldiğini ve 1 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ticaretin canlanacağı ve Malatya'nın ayağa kalkacağı belirtildi.
ASELSAN, 2023 yılında finansal ve teknolojik açıdan kayda değer başarılar elde etti. Şirketin yıllık cirosu yüzde 10 artışla 73,6 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı yüzde 13, FAVÖK ise yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL oldu. ASELSAN ayrıca ihracat faaliyetlerinde de tarihi bir başarıya imza attı ve dört ülkeye ilk defa ihracat yaparak 601 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Şirket, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olarak teknolojik yenilikler ve önemli projelerle de dikkat çekti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünya nüfusundaki yıllık artış hızının gerilemesi ve yaşlanma eğiliminin, Türkiye için de belirgin bir şekilde geçerli olduğunu belirtti. Bahçıvan, Türkiye'nin nüfus artış hızının düşmesi ve yaşlı nüfusun oranının artmasıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ayrıca, yapay zeka ve robotik teknolojinin nüfusla ilgili değerlendirmelerde dikkate alınması gerektiğini söyledi.
MÜSİAD, ramazan ayı vesilesiyle düzenlediği Diplomatik Misyon Şefleri İftar Programı'na 45 farklı ülkeden 60'tan fazla diplomatın katılımıyla ev sahipliği yaptı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin rekabetçi ve kaliteli üretim gücüne vurgu yaparak, sürdürdükleri ticari diplomasi ile ihracatın artışını sağlamak için yeni pazarlara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Asmalı, ayrıca küresel barışın sağlanmadan ekonomik hedeflere ulaşmanın zor olduğunu ifade etti ve yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizmin artmasını beklediklerini dile getirdi.
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