Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

Ekonomi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli tohum buğday hasadı yapıldı. Tarsus Belediyesi tarafından hasadı gerçekleştirilen buğdaylar, dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak için un haline getirilecek.

Tarsus Belediyesine ait Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 35 dekarlık alanda kasım ayında ekimi yapılan buğdaylar hasat edildi. Elde edilen buğdaylar un haline getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Yapılan uygulamayla hem yerli tarım teşvik ediliyor hem de ekonomik olarak zor durumda olan ailelere önemli bir destek sağlanmış oluyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tarıma her zaman önem verdiklerini belirterek, "Bereketli topraklarımızda yetiştirdiğimiz buğdayların hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, hem yerli üretimi desteklemek hem de dar gelirli vatandaşlarımıza katkı sağlamaktır" dedi. - MERSİN