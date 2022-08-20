Muhammen bedeli 206 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TMSF'den İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı - Son Dakika

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