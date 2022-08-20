TMSF'den İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı - Son Dakika
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TMSF'den İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı

20.08.2022 09:40
TMSF'den İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, İnanlar İnşaat AŞ'ye ait gayrimenkullerden oluşturulan İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 206 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 13 Eylül 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF'den İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TMSF'den İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı - Son Dakika
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