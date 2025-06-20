Taşıt İlanlarında Yetki Doğrulaması Zorunlu

Ticaret Bakanlığı, 18 Haziran'da yaptığı açıklamayla taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasının tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığınca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle, otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmişti.

Bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesini sağlamak için Bakanlık tarafından EİDS kurulmuştu. Bu çerçevede, ilan platformlarının EİDS'ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023'ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılıyor ve kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçiliyor.

EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan itibarıyla yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulanmaya başlanmıştı. 16 Haziran itibarıyla ise EİDS yetki doğrulama uygulamasının tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirildiği duyuruldu.

Böylece, EİDS yetki doğrulama uygulamasıyla ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı, EİDS ile otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetleri kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.

Yeni sistemle birlikte hem satıcı hem de alıcı tarafında daha şeffaf ve denetlenebilir bir ilan ortamı hedefleniyor.

"Kademeli geçiş, sektörün adaptasyonu açısından olumlu oldu"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, AA muhabirine, EİDS'in otomobil satışı için ilan sitelerini kullanmakta olan kişilerin, yetkilerinin kontrol edilmesi olarak özetlenebileceğini söyledi.

Koyuncu, "Tüketici, otomobilini satmak için bir aracıyı kullanmak isterse, artık kendisi adına yetkilendirmek durumunda. Kayıt dışı ticareti önlemek için uygulamaya alınmış, doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Uygulama ile yetki belgesi olmayan kişi ya da kurumlar artık kayıt dışı otomobil ticareti yapamayacaklar. Bunun yanı sıra uygulama çeşitli aşamalar ile devreye alınmış. Önce emlak ticareti ile başlanmış, sonra kademeli olarak otomobil ticaretine geçilmiştir. Son olarak, bu ay itibarıyla ise EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirildi. Kademeli geçiş, sektörün adaptasyonu açısından olumlu oldu." diye konuştu.

Otomobil ticaretinin kayıtlı ve yönetmeliklere uygun yapan kurumların bu uygulamayı destekleyeceğini vurgulayan Koyuncu, kayıt dışı yapanların yarattığı haksız rekabetin de ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.