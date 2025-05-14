Tat Gıda'dan Sürdürülebilir Tarım Vizyonu

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, sürdürülebilir tarım vizyonunu dijitalleşme projeleriyle bütünleştirerek hem çiftçi verimliliğini artırdıklarını hem de önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Memiş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Tat Gıda'nın yarım asrı aşkın süredir sözleşmeli üretim modeliyle Türk tarımına katkı sunduğunu belirten Memiş, çiftçilere alım garantisi, finansal güvence ve teknik destek sağladıklarını kaydetti.

Memiş, bu modelin yanı sıra dijital tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle sektörde yeni ufuklar açtıklarını vurgulayarak, Tarımda Dijital Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçirdikleri sensör istasyonları, mobil toprak analiz cihazları, dijital böcek tuzakları ve iklim takip sistemleri gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak çiftçilerin verimliliğini artırdıklarını kaydetti.

12 bin dekar alanda uygulanan programda çiftçi veriminde ortalama yüzde 28 oranında artış elde ettiklerini aktaran Memiş, üretim maliyetlerinde ise yüzde 30 oranında düşüş sağladıklarını vurguladı.

Memiş, Tat Mobil Uygulaması ile çiftçilerle etkin iletişim sağlarken su tasarrufu, toprak yönetimi ve bitki sağlığı gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tat Gıda olarak dijital tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı projelerimizle hem çiftçi verimliliğini artırıyor hem de doğal kaynakları koruyarak tarımda yeşil dönüşüme öncülük ediyoruz. Bu çerçevede 2024'te DXAS & Kagome işbirliğiyle yürüttüğümüz Domateste Etkili Su Kullanımı Projesi ile yüzde 23 su tasarrufu sağladık. 2023'te sözleşmeli çiftçilerimizle başlattığımız Tarımda Dijital Dönüşüm Programı ile bugüne kadar 164 çiftçimizi toplamda 18 bin 300 dekar alanda dijitalleşme sürecine dahil ettik. Bu yıl ise en az 300 çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu program kapsamında DOKTAR işbirliği ile çiftçilerimizin tarlalarına dijital tarım sensör istasyonları ve dijital böcek tuzakları kurduk. Dijital tarım cihazı kullanan çiftçilerimizin verim ortalamasında geçen yıl yüzde 28 artış sağladık."

Tarımda Dijital Dönüşüm Programı'nda toprak analizi ve gübreleme konusunun da önemli yer tuttuğunu vurgulayan Memiş, mobil cihazlarla yaptıkları 250'nin üzerinde analizle gübreleme programı önerilerinde bulunduklarını, bu çalışmanın da devam ettiğini aktardı.

Memiş, çiftçilerin tarlalarının ve ürünlerinin sağlık durumunu dijital olarak takip edebilmeleri için uydu teknolojileri sunduklarına işaret ederek, "2024 yılında toplam 12 bin dekar alanda uydu görüntüleme teknolojilerini kullandık, bu yıl ise 15 bin dekar alanda bu teknolojiyi uygulamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla 2023 yılında ova verimine göre yüzde 13 verim artışı, 2024 yılında ise ova verimine göre yüzde 16 verim artışı sağladık." ifadelerini kullandı.

Toprağı, suyu ve çevreyi koruyan uygulamalara büyük önem verdiklerini, bitki hastalıkları risklerine yönelik erken tespit ve zamanında müdahale alanında da çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Memiş, "Bitki hastalıklarını erken tespit için yapay zeka destekli çözümleri ve tüm işletmelerimizde bulunan Metos İklim İstasyonlarını kullanıyoruz. Bu çözümler ile geçtiğimiz yıllara göre yüzde 22 daha az kimyasal içerik kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Tat Gıda Tarımda Dijital Dönüşüm Programı'na Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nin finansal destek sağladığını belirterek, çiftçilere üretim, dijital tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarım konularında eğitim seminerleri düzenlediklerini, farkındalığı artıran bilinçlendirme çalışmalarının 2026'e kadar devam edeceğini kaydetti.

Üretim, dijital tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarım konularındaki eğitimlerde 1200 çiftçiye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Memiş, "Gençlerimize tarıma yönlendirmek için yenilikçi dijital tarım teknolojilerini içeren Ege ve Uludağ üniversitelerinde eğitimler gerçekleştirdik. Üretim tesislerimizin bulunduğu bölgelerde toplamda yaklaşık 220 öğrenciye ulaştık. 18-39 yaş arasındaki genç çiftçilerin oranının yüzde 14 olduğunu göz önünde bulundurarak bu eğitimlerin tarım sektörü için çok büyük önem taşıdığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Tat Gıda'nın sürdürülebilir tarım faaliyetlerindeki yakın, orta ve uzun vadeli hedeflerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Tat Gıda olarak, sürdürülebilir tarımı yalnızca bir hedef değil, kurum kültürümüzün temel yapı taşı olarak görüyoruz. Çiftçilerimizi merkeze alan çevresel sorumluluk bilinciyle şekillenen üretim modellerimizle tarımın geleceğine yön veren lider şirketlerden biri olacağız. Bu çerçevede devam eden projelerimize yenilerini de ekleyerek 2030'a kadar gübre kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 30, toksik tarımsal kimyasalların kullanımını yüzde 20, Tat Gıda'da su ayak izini yüzde 15, sözleşmeli çiftçilerde su ayak izini yüzde 18 azaltmayı hedefliyoruz. 2027'e kadar 300 hektar sözleşmeli tarım arazisini yeşil tarım uygulamaları ile buluşturmayı amaçlıyoruz."