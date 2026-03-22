Tat Gıda Su Tüketimini Yüzde 20 Azalttı

22.03.2026 11:17
Tat Gıda, su yönetim projeleriyle su tüketimini %20, geri kazanım oranını %30 artırdı.

Tat Gıda, sürdürülebilir üretim ve kaynak verimliliği hedefleri doğrultusunda su yönetimi alanında hayata geçirdiği projeler sayesinde su tüketimini yüzde 20 azaltırken su geri kazanım oranını ise yüzde 30 seviyesine yükseltti.

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, 58 yıldır Türkiye ekonomisi için değer üreten şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında sektöre ilham veren projelere imza attığını belirtti.

Memiş, Tat Gıda'da su ve atık su yönetiminin "Su ve Atık Su Yönetim Politikası" çerçevesinde sistematik bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak su kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanılmasının en temel hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Üretim süreçlerinde su tüketiminin sürekli izlenmesinin, oluşan atık suların çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılmasının ve kontrollü biçimde deşarj edilmesinin bu politikanın ana ilkeleri arasında yer aldığının altını çizen Memiş, şirketin üretim tesislerinde su temini ve kullanım süreçlerinin de düzenli olarak ölçüldüğünü anlattı.

Memiş, atık su arıtma tesislerinin kesintisiz şekilde işletildiğini, deşarj kalite parametrelerinin sürekli takip edildiğini ve süreçlerin Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) üzerinden anlık olarak izlenip raporlandığını aktardı.

Bu sayede çevre mevzuatına tam uyum sağlanırken su yönetimi süreçlerinin de şeffaf ve kontrol edilebilir bir yapıda yürütüldüğünü vurgulayan Memiş, su verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlarının da sürdüğünü anlattı.

Memiş, ayrıca biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesinin artırıldığına, gelişmiş filtrasyon sistemlerinin devreye alındığına ve üretim süreçlerinde suyun yeniden kullanımını teşvik eden uygulamaların yaygınlaştırıldığına dikkati çekti.

Dijital ve sözleşmeli tarımla kaynak verimliliği artıyor

Gıda üretiminde suyun, stratejik öneme sahip bir kaynak olduğuna işaret eden Memiş, "Bu nedenle Tat Gıda olarak suyun verimli kullanımını ve korunmasını sürdürülebilir üretim anlayışımızın merkezinde konumlandırıyoruz. Su temini ve kullanım süreçlerimizi düzenli olarak ölçüyor, veri temelli izleme sistemleriyle analiz ediyoruz. Verimlilik projelerimiz sayesinde su tüketimimizi yüzde 20 oranında azaltmayı başardık. Aynı zamanda geri kazanım uygulamalarımızla su geri kazanım oranımızı yüzde 30 seviyesine çıkardık." ifadelerini kullandı.

Memiş, sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yönetim yapısıyla da desteklediklerine değinerek, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansın düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

Enerji ve su verimliliğinin, emisyon yönetiminin, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve çalışan gelişimi gibi başlıkların sürdürülebilirlik stratejilerinin önemli bileşenlerini oluşturduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli tarım modeli, damla sulama uygulamaları ve dijital tarım teknolojileriyle tarımsal tedarik zincirimizi daha verimli ve izlenebilir bir yapıya dönüştürüyoruz. Üretim süreçlerimizde ise su, enerji ve emisyon yönetimini güçlendiren uygulamalarla çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz. Tat Gıda'nın sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz su yönetimi çalışmaları, şirketimizin hem operasyonel verimliliğini artırmasına hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Bu yaklaşım, su stresinin giderek arttığı küresel ölçekte sürdürülebilir üretim modelinin güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor."

Kaynak: AA

İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
