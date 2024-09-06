Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Orta Vadeli Program, esnek çalışma modelleri ve uzaktan çalışma modellerini de gündemine aldı. Yeni dönemde yapılacak yasal düzenlemeler ile çalışanların iş ve özel hayat dengesi kurulacak, nefes almaları sağlanacak. Yaşı ne olursa olsun çalışma hayatında kalmak isteyenlere de uygun alanlar oluşturulacak.

06.09.2024 14:49
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 6 bakan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma modellerinde değişiklikler de yer aldı. Böylece pandemi döneminde gündemimize giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi kavramlar yasal düzenlemelerle uygulamaya geçecek. Burada özellikle çalışanların verimliliğini artıracak, iş ve yaşam dengelerini sağlayacak biçimde düzenlemeler yapılacak. Böylece iş ile özel hayat arasında bir denge kurularak daha verimli bir iş-yaşam dönemi başlayacak.

BAZI SEKTÖRLER ORTADAN KALKACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yeni dönemin gelişmeleri ve teknolojik değişimlerle yeni meslekler oluşması bu yönde tedbirler almayı da gerektiriyor. Bazı sektörler artık ortadan kalkarken geleceğin meslekleri ve çalışma biçimleri onların yerini alacak. Böylece yeni döneme uygun mesleki eğitim ve çalışma şekli ortaya çıkacak. Resmi Gazetede detaylı bir biçimde yayımlanan Orta Vadeli Program'da sektörel dönüşümlerle ilgili tedbirleri barındırıyor.

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK?

  • Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri doğrultusunda, işgücü piyasasının ihtiyaçları, kadın erkek fırsat eşitliği ve iş-özel yaşam dengesini gözeten düzenlemeler yapılacak. Böylece hem kamuda hem özel sektörde daha kısa süreli ya da esnek saatlerde çalışma imkanları getirilecek.
  • İş Kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.
  • Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hayata geçirilecektir.

HER YAŞA UYGUN MESLEK

Öte yandan Orta Vadeli Program yeni çalışma şekillerini hayata geçirmeyi planlarken bireylerin her yaşta aktif kalabilecekleri tedbirleri de içeriyor. Böylece yaşı ne olursa olsun çalışmak isteyenlere uygun alanlar açılmış olacak. Program bu yeniliği şöyle ifade ediyor: Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi ve sahip oldukları becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması için aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacaktır. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacaktır."

NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlerle ilgili takvim de belirlendi. Buna göre kanun ile yapılacak olan uzaktan ve kısmi, geçici süreli çalışma, esnek saatli çalışma gibi yenilikler in 2025'in ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda mevzuat değişikliği Meclis'e gelerek yasalaşacak. Yine 2025'in ilk çeyreğinde İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler sosyal taraflar ile diyalog halinde hayata geçirilecek.

Orta vadeli program, İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Özkan Milezoğlu: YAPILAN ŞEY ANCA MEMURA YARAR . AMALELER HER DAİM ÇALIŞMAYA MAHKUM BU EKONOMIK SORUNLARDA 236 30 Yanıtla
    Emin Erol: Her memura da değil belirli memurlar faydalanır mesela asker polis doktor nasıl çalışacak tüm yük yine onlarda olucak 0 0
  • Emrah Hanlioglu: Abi bu adamlar ulkenin daha fazla icine etmeden acilen sandik gelmeli 138 44 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Tüm yükü özel sektör çalışıyor . İzin süreli çalışma süreleri hafta sonu izinleri ve maaşlar eşitlenmelidir . Hatta bazı sektörlerde düz memurlara oranla daha fazla ücret ve yan hak olmalıdır. Bu ülkede okumuş insanlar bile artık düz memur olma derdinde olduğu için bununla önüne geçilmiş olur. 104 17 Yanıtla
  • ramazan koçak: Kamu da çalışan sayısı azaltılmalı en az 3 te 1 i fazla 85 17 Yanıtla
    V. A.: Kpss ve merkezi atamasız kmse girememeli.. belediyelerdeki özel kalem kadrosu kaldırılmalı. Orda. Memur yapıyorlar bedavadan. 0 0
  • fatih aydın: DEVLET memuru!!! Zaten bir kişinin işini beş kişi yapıyor, evden esnek çalışma ile bankamatik memuru olacaklar yani. 68 19 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Ben özel sektörde günde 10 saat 6 gün çalışıyorum. kim dikiyor kanunu ister calis ister calisma. ülkede isgucu bol 80 7 Yanıtla
  • Kenan Baybars: Polis askere de esnek mesai gelecek mi? 56 23 Yanıtla
    Alper Cakin: Hayatımda duyduğum en saçma şey. Düşmana “şimdi gelme, askerimiz bugün mesaisini geç başlatacak” mı diyelim. 0 0
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