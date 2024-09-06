Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 6 bakan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma modellerinde değişiklikler de yer aldı. Böylece pandemi döneminde gündemimize giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi kavramlar yasal düzenlemelerle uygulamaya geçecek. Burada özellikle çalışanların verimliliğini artıracak, iş ve yaşam dengelerini sağlayacak biçimde düzenlemeler yapılacak. Böylece iş ile özel hayat arasında bir denge kurularak daha verimli bir iş-yaşam dönemi başlayacak.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yeni dönemin gelişmeleri ve teknolojik değişimlerle yeni meslekler oluşması bu yönde tedbirler almayı da gerektiriyor. Bazı sektörler artık ortadan kalkarken geleceğin meslekleri ve çalışma biçimleri onların yerini alacak. Böylece yeni döneme uygun mesleki eğitim ve çalışma şekli ortaya çıkacak. Resmi Gazetede detaylı bir biçimde yayımlanan Orta Vadeli Program'da sektörel dönüşümlerle ilgili tedbirleri barındırıyor.
Öte yandan Orta Vadeli Program yeni çalışma şekillerini hayata geçirmeyi planlarken bireylerin her yaşta aktif kalabilecekleri tedbirleri de içeriyor. Böylece yaşı ne olursa olsun çalışmak isteyenlere uygun alanlar açılmış olacak. Program bu yeniliği şöyle ifade ediyor: Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi ve sahip oldukları becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması için aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacaktır. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacaktır."
Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlerle ilgili takvim de belirlendi. Buna göre kanun ile yapılacak olan uzaktan ve kısmi, geçici süreli çalışma, esnek saatli çalışma gibi yenilikler in 2025'in ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda mevzuat değişikliği Meclis'e gelerek yasalaşacak. Yine 2025'in ilk çeyreğinde İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler sosyal taraflar ile diyalog halinde hayata geçirilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (23)