TAV'dan Almatı Havalimanı için Kazakistan'la işbirliği protokolü

18.05.2026 12:40
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan: - "Tarihsel ve kültürel olarak güçlü bağlarımız bulunan Kazakistan'la ikili ilişkilere katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz"

TAV Havalimanları, Almatı Havalimanını geliştirmeye yönelik Kazakistan hükümeti ile işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurunda imza töreni gerçekleştirildi. Törende protokol, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ile Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev tarafından imzalandı.

Protokol, Almatı Havalimanının geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsıyor.

Almatı Havalimanını 2021'de işletmeye başlayan TAV Havalimanları, yeni dış hatlar ve VIP terminallerini kapsayan 257 milyon avroluk ilk yatırım programını 2024'te tamamladı.

Yaklaşık 315 milyon avro değerinde ve 2025-2027 dönemini kapsayan ikinci faz yatırım programı ise devam ediyor. TAV Havalimanlarının Almatı Havalimanında bugüne kadar tamamladığı ve devam eden yatırımların toplamı yaklaşık 572 milyon avroya ulaştı.

Şirketin devraldığı dönemde 6 milyon yolcusu bulunan havalimanı, 2025'te 11,9 milyon yolcuya hizmet verdi. Almatı Havalimanı aynı yıl yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen Skytrax ödüllerinde "Dünyanın En İyi 100 Havalimanı" arasına girdi.

Kazakistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Astana'nın merkezi olan Almatı Havalimanından 2025 sonu itibarıyla 42 hava yolu, 30 ülkedeki 86 destinasyona uçuş düzenledi.

Air Astana, İstanbul, Antalya ve Bodrum'a uçarken, Türk Hava Yolları ise Almatı'ya kargo uçuşlarıyla birlikte haftada yaklaşık 50 sefer gerçekleştiriyor.

Pegasus'un Almatı ile İstanbul ve Antalya arasında direkt uçuşları bulunurken, Air Astana'nın düşük maliyetli hava yolu şirketi FlyArystan da Almatı ile Gazipaşa-Alanya arasında direkt uçuşlara başladı.

"Almatı İpek Yolu'nun ve Orta Koridor'un önemli duraklarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Almatı'nın Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya uzanan modern İpek Yolu'nun ve Orta Koridor'un önemli duraklarından biri olduğunu belirtti.

Almatı Havalimanının hem yolcu trafiğinde hem de kargoda büyümeye devam ettiğine işaret eden Kaptan, şunları kaydetti:

"Almatı Havalimanında yolcu deneyimini ve operasyonel verimliliği geliştirmek için kapsamlı bir yatırım programı sürdürüyoruz. Bugün 8 ülkede 15 havalimanından oluşan portföyümüzle, yer aldığımız her coğrafyada Türkiye'nin havalimanı işletmeciliği alanındaki birikimini ve uzmanlığını temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu kapsamda tarihsel ve kültürel olarak güçlü bağlarımız bulunan Kazakistan'la ikili ilişkilere katkı sağlamaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

