Tavşanlı\'da 68 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı

TKDK, 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz, bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdikleri 45 milyar lira hibeyle ülkede 90 milyar liranın üzerindeki yatırıma destek olduklarını söyledi. Poyraz, Valilik Anfi Salonu'nda düzenlenen 'IPARD 3 ve TKDK Gaziantep Lansman' programının açılışında, 2011'den bu yana kırsalda yaşayan vatandaşlara destek verdiklerini belirtti.