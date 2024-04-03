Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde, 68 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce TAKE proje çerçevesinde 68 çiftçiye 5 bin 625 kilogram yüzde 50 hibeli Azkan nohut tohumu dağıtıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Tavşanlı'da 68 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Marmara ve Karadeniz'de umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce avlanmayı bıraktı. Balıkçılar, ağlarını onarmak için çalışmalara başladı. Büyük tekneler Eylül 1'e kadar faaliyetlerine ara verirken, 12 metrenin altındaki balıkçılar istavrit ve tekir tutarak avlanmaya devam edecek.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), "Turizm Yüzılı Projesi"nin Ankara ayağında seyahat acentası temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz, bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdikleri 45 milyar lira hibeyle ülkede 90 milyar liranın üzerindeki yatırıma destek olduklarını söyledi. Poyraz, Valilik Anfi Salonu'nda düzenlenen 'IPARD 3 ve TKDK Gaziantep Lansman' programının açılışında, 2011'den bu yana kırsalda yaşayan vatandaşlara destek verdiklerini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında başlatılan uygun fiyatlı et satışı, 5 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar, 7 Başkent Market ve Başkent Mobil Market otobüsünde taze, güvenilir ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı ete ulaşabiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı.
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