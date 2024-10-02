Tavşanlı\'da Süt Hayvancılığına Destek

Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren damızlık süt hayvancılığı işletmesinde hak ediş kontrolü gerçekleştirildi.

İşletme, KKYDP 15.etap çerçevesinde hibe desteğinden yararlanarak kurulumunu sağladığı, "Sürü yönetim sistemi" sayesinde hayvanların özellikle geviş getirme ve hareket korelasyonunun takibi ile üreme ve sağlık yönetimini optimum düzeyde yapacak, böylelikle süt ve yavru verimine önemli bir katkı sağlanacak. 10 milyon TL tutarındaki projeye Tarım ve Orman Bakanlığı 5 milyon TL 'lik hibe ödemesi gerçekleştirecek. - KÜTAHYA