Tavuk eti fiyatlarındaki artışlar ihracat kısıtlamasıyla duracak - Son Dakika
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Ekonomi

Tavuk eti fiyatlarındaki artışlar ihracat kısıtlamasıyla duracak

Tavuk eti fiyatlarındaki artışlar ihracat kısıtlamasıyla duracak

Tavuk etinde son 6 ayda yaşanan yüzde 150'lik fiyat artışlarının, yıl sonuna kadar getirilen ihracat kısıtlamasının etkisiyle duracağı bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından bütün ve parça dahil tavuk eti ihracatı sınırlandırılarak iç piyasadaki talebin karşılanması hedefleniyor. Kasaplar, iç piyasada fahiş fiyatlar konusunda denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.

02.05.2024 14:05
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Tavuk etinde son 6 ayda yaşanan yüzde 150'lik fiyat artışlarının, yıl sonuna kadar getirilen ihracat kısıtlamasının etkisiyle duracağı bekleniyor. Kasaplar, söz konusu kısıtlamayla iç piyasadaki arzın talebi karşılayacağını düşünüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından bütün ve parça dahil tavuk eti ihracatını, 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Bu sınırlandırma ile iç piyasada artan talep sonucu oluşan fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Kırmızı et fiyatlarının yüksek olması daha uygun fiyatlı tavuk etine talebi artırdı. Tavuk etinde artan talep sonucu son dönemde fahiş fiyatlar görülmeye başladı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tavuk etinde ihracat kısıtlaması kararı ile iç piyasadaki talebin karşılanması hedefleniyor. Bu kısıtlamanın yurt içinde fiyat artışlarına geçici bir çözüm olacağı düşünülüyor. İç piyasada fahiş fiyatlar konusunda ise denetimlerin sıklaştırılması talep ediliyor.

Bahçelievler'deki bir kasapta tavuk pirzolanın kilosu 159 TL, tavuk kanat 229 TL bütün tavuk 118 liradan tezgahlarda yer alıyor. Fiyatlar ilçeden ilçeye göre değişiklik gösterebiliyor.

"Yem fiyatı gibi kalemlere zam gelmeden tavuk etine zam geliyor"

Son dönemde yaşanan tavuk eti fiyatlarındaki artışa ilişkin konuşan Kasap Murat Koca, "Yem fiyatı gibi maliyete etki eden kalemlere zam gelmeden tavuk fiyatlarına zam geliyor. Zamların aylık olarak yapıldığını gördük ama son dönemde üç günde bir zam geldiği de oldu. Yüksek fiyatlar konusunda denetimlerin sıklaştırılması ve caydırıcı cezaların getirilmesi gerekiyor" dedi.

Tavuk etine son 6 ay içinde yüzde 150'ye yakın zam yapıldığını bu zamları da vatandaşa yansıtmak zorunda kaldıklarını ifade eden Kasap Murat Koca, "6 ay önce tavuk etinde kilo 60 lirayken bugün 125 lira civarında satıyoruz. Gelen zamları müşteriye yansıtmak zorundayız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tavuk eti fiyatlarındaki artışlar ihracat kısıtlamasıyla duracak - Son Dakika

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