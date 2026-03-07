Tay Group'un inşa ettiği yurt 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde hizmete girecek - Son Dakika
Tay Group'un inşa ettiği yurt 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde hizmete girecek

07.03.2026 13:50
Tay Group tarafından İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde inşa edilecek 250 öğrenci kapasiteli yeni yurt, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temeli atılan ve yaklaşık 5 bin metrekare inşaat alanına sahip olan proje, öğrencilerin güvenli, konforlu ve destekleyici bir ortamda barınmasını sağlamayı, aynı zamanda okulun akademik başarısını güçlü bir fiziki altyapıyla desteklemeyi hedefliyor.

Yurt binası, yalnızca bir barınma alanı olarak değil, öğrencilerin ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kişisel gelişimlerini sürdürebilecekleri bütüncül bir yaşam alanı olarak planlandı. Projede öğrenci odalarının yanı sıra tek kişilik engelli odası, öğretmen odaları ve banyolu misafir odası yer alacak.

Öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak amacıyla etüt odaları, kütüphane ve okuma salonu, bilgisayar odası ile TV ve dinlenme alanları da yurtta bulunacak.

Ayrıca sosyal ve fiziksel gelişimi desteklemek için kondisyon salonu ve etkinlik odası da projeye dahil edilen yurt binasında kadın ve erkek mescitleri, abdesthaneler ve revir gibi destek birimleri de yer alacak.

Projede çamaşırhane, su depoları, kazan dairesi, jeneratör odası, elektrik ve teknik odalar ile sığınak ve depolama alanları gibi teknik altyapı bölümleri de planlandı.

Tay Group tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yapılacak yurt binasının 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Açıklamada temel atma törenindeki konuşmasına yer verilen Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mesut Toprak, projenin yalnızca bir yapı yatırımı olmadığını belirtti.

Toprak, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçladıklarını aktararak, "Gençlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşayabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

