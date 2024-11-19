Taylandlı Enerji Şirketi Infortrend'i Seçti

Ekonomi

Fortune 500'de yer alan Tayland merkezli bir enerji şirketi, Infortrend'in depolama sunucusunu seçti.

Infortrend Technology, Tayland'ın enerji sektöründeki önemli oyuncularından olan ve Fortune 500'de yer alan bir şirketin; yüksek çözünürlüklü gözetim izleme yoluyla kritik tesisleri korumak için EonServ depolama sunucusunu seçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; şirket, beş lokasyonda gözetim için 5 adet EonServ 5000 Gen2 depolama sunucusu seçti. - İSTANBUL