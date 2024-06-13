TBB'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

TBB'den Dolandırıcılık Uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde dolandırıcılık olaylarının arttığına işaret ederek, kullanıcılara dikkatli olmaları uyarısı yaptı. TBB açıklamasında, özellikle son dönemde yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşıldığı belirtildi. Hesap sahibinin, hesabı üzerinden yapılan işlemlerden sorumlu olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Bu işlemler, hesap sahibi adıyla yapıldığı için hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. İlgili mevzuata göre banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilerin hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir.' Özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenlerin, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, yasal düzenlemelere göre dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde bu suça iştirak edenlerin hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılabildiği aktarıldı. Açıklamada, 'Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız. Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz.' değerlendirmesine yer verildi.

13.06.2024 10:47
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde dolandırıcılık olaylarının arttığına işaret ederek, kullanıcılara dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

TBB açıklamasında, özellikle son dönemde yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşıldığı belirtildi.

Hesap sahibinin, hesabı üzerinden yapılan işlemlerden sorumlu olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu işlemler, hesap sahibi adıyla yapıldığı için hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. İlgili mevzuata göre banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilerin hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir."

Özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenlerin, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, yasal düzenlemelere göre dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde bu suça iştirak edenlerin hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılabildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız. Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBB'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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