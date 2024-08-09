TBB, gençlere finansal eğitim programı hazırladı

Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 15-17 yaş grubundaki lise çağındaki gençlere yönelik "Finansal Başarı için Adım Adım Rehber" başlıklı video tabanlı e-eğitim programı hazırladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, eğitimle gençlere; gelir-gider, harcama, birikim, kredi kartı, borçlanma ve tasarruf gibi temel finansal kavramlar anlatılıyor, enflasyon, faiz, döviz kuru, sigorta ve vergi gibi makro ekonomik konularda bilgi veriliyor.

Böylece, geleceğe dönük hedeflere ulaşmak amacıyla gençlerin, finansal konularda bilgi edinme, karar alma ve takip becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, aynı zamanda muhtemel dolandırıcılık girişimleri karşısında alınabilecek önlemler ve sergilenebilecek davranışlar hakkında bilgi edinilmesi sağlanıyor.

"Finansal Başarı için Adım Adım Rehber" başlıklı 9 kısa videodan oluşan e-eğitime, TBB'nin "egitimportali.tbb.org.tr" adresine giriş yapılarak ücretsiz ulaşılıyor.