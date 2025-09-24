TBMM'de yemek ücretlerine zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM\'de yemek ücretlerine zam
24.09.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de, Üyeler Lokantası ile Bahçe Restoran ve kafeteryada sunulan yiyeceklere yüzde 50-100 arasında zam yapıldı.

TBMM'de ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulandı. Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi.

ETLİ YEMEKLER 100 TL OLDU

Çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 tl, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi.

KARIŞIK PİZZANIN FİYATI 200 LİRA

Halkla İlişkiler Binası'ndaki kafeteryada ise karışık pizza 100 TL'den 200 TL'ye, patates kızartması 30 TL'den 50 TL'ye, kaşarlı tost 40 TL'den 80 TL'ye yükseldi.

DÖNER 290 TL

Bahçe Restoran'da da döner 290 TL, tavuk 150 TL, pideler de 200-225 TL olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Ekonomi, Gündem, Bahçe, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM'de yemek ücretlerine zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti
Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan profesör ve sekreteri serbest bırakıldı Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan profesör ve sekreteri serbest bırakıldı
Trump’tan NATO ülkelerine “Rus uçaklarını düşürün“ çağrısı Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı
Otomobili kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü, 1 yaralı Otomobili kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü, 1 yaralı

17:39
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
17:22
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı
17:20
Mansur Yavaş’tan Gökçek hakkında bomba “Gürcü masöz“ iddiası
Mansur Yavaş'tan Gökçek hakkında bomba "Gürcü masöz" iddiası
17:19
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı
16:35
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin’i tanıma şartını açıkladı
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı
14:37
İtalyan donanma gemisi Sumud Filosu’nu korumak için yola çıktı
İtalyan donanma gemisi Sumud Filosu'nu korumak için yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 18:28:55. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de yemek ücretlerine zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.