TBMM Dilekçe Komisyonu, Finans Ofisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TBMM Dilekçe Komisyonu, Finans Ofisi'ni Ziyaret Etti

TBMM Dilekçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde İFM projeleri hakkında bilgi aldı.

18.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ni ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Adana Milletvekili Sunay Karamık, Komisyon üyesi milletvekilleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Özkul yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak ile bir araya gelen heyete, İFM'nin gelişim süreci, vizyonu, ekosistemi ve hukuki altyapısına dair kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, İFM'de sağlanan teşvikler ve diğer kolaylaştırıcı yapıların detayları da aktarıldı.

Ziyaret sırasında finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik Ofisin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi. Finansal okuryazarlığın toplumun her kesimine ulaşmasının önemi görüşülerek bu alanda Finans Ofisi ve İFM'nin sorumluluklarının büyük olduğu ifade edildi.

Ziyaret dahilinde uluslararası finans merkezlerinden bahsedilerek İFM'nin rekabet edebilmesine katkı sağlayacak projelerin önemi vurgulandı. İFM içerisinde kurulacak olan finans ve finansla ilgili teknoloji girişimciliğinin gelişimine uygun olarak tasarlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü hakkında da bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından heyet, İFM'ye saha ziyareti yaparak projelerin ilerleyişini ve fiziki altyapıyı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

istanbul, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM Dilekçe Komisyonu, Finans Ofisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:41 Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 16:27:33. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Dilekçe Komisyonu, Finans Ofisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.