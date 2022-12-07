Bakan Kasapoğlu, KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere seslendi: Devrim niteliğinde bir artış yapacağız - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere seslendi: Devrim niteliğinde bir artış yapacağız

07.12.2022 10:36

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni düzenlemeyle beraber KYK burs ve kredilerinde devrim niteliğinde bir artış yapılacağını duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe maratonunda bakanlar tarafından da kendi alanlarına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da KYK burs ve kredilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN KAZANIMLARI KALICI HALE GETİRDİK"

Kasapoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda, küresel ve iç engellere rağmen büyük ilerlemeler kaydettiğini dile getirerek, ülkelerin, çağın sürekli ilerleyen ve değişen şartlarına cevap verebildikleri oranda kazanımlarını kalıcı hale getirebildiğini ve geleceğe taşıdığını belirtti.

"YENİ DÜZENLEME DEVRİM NİTELİĞİNDE OLACAK"

Muharrem Kasapoğlu, konuşması sırasında üniversite öğrencilerine müjdeyi duyurdu. Öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ödemelerinin 45 TL'den 850 TL'ye çıkarıldığının altını çizen Kasapoğlu, yapılacak olan yeni düzenlemenin devrim niteliğinde olacağını vurguladı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kasapoğlu, KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere seslendi: Devrim niteliğinde bir artış yapacağız - Son Dakika


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