TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

25.05.2022 19:05
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "uyuşturucu ile mücadele", CHP'nin "Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in kanun değişikliği gerektiren pilot kararı", HDP'nin "çay üreticilerinin sorunları" konusundaki önergelerinin gündeme alınması önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti Grubu'nun, Genel Kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, bugün Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, ardından "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"da değişiklik öngören teklifin müzakerelerine başlanacak.

Yarın ise "İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" ele alınacak.

"AK Parti'nin ne Cumhuriyetimizle bir hesaplaşması ne de Atatürk'e bir hıncı var"

AK Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara'nın eski stadyumunun yıkıldığını yerine yeni stadyumun yapılmadığını söyledi.

Büyük bir stadyumunun olmamasının Ankara'ya yakışmadığını dile getiren Emir, "Sizin derdiniz Ankara'ya stat yapmak değil sizin Ankara'yla sorununuz, Ankara'ya hıncınız var. Mustafa Kemal'e, İnönü'ye hıncınız var." dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "AK Parti'nin ne Cumhuriyetimizle bir hesaplaşması var ne de bu ülkenin kurucusu Atatürk'e bir hıncı var. Bu memleket Atatürk'ün önderliğinde milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, bağımsızlığını ilan etmiştir. 7'den 77'ye herkesin bu vatan toprağında hakkı var ama Atatürk'ün önderliğinde gelişen bir durum var. 'Ben Mustafa Kemal'e Atatürk demekten imtina ediyorum.' diyen kişiyi hala il başkanı olarak tutuyorsunuz; AK Parti'ye 'Atatürk'e hıncınız var, Cumhuriyet'le probleminiz var.' diyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirayı siyaset tarzı haline getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik yeni iftiralar ortaya attığını belirten Özsoy, "Kılıçdaroğlu, kendisine verilen görevi yerine getirdi. Gazi Meclisimizden Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum: 15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını, kimin aslanlar gibi mücadele ettiğini milletimiz çok iyi biliyor." dedi.

Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, tartışmanın büyümesi üzerine birleşime ara verdi.

Aranın ardından birleşimi açan Erdoğmuş, Özsoy'u kastederek "Bir önceki oturumda sayın konuşmacıyı, CHP Genel Başkanı'nı gıyaben muhatap alarak kendisine yakıştıramadığım ifadeler sarf ettiği için uyarıyorum" dedi.

Genel Kurulda daha sonra, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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