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TBNG, Tekirdağ ve Silivri'de 5 yeni kuyuda sondaj başlatacak - Son Dakika
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Ekonomi

TBNG, Tekirdağ ve Silivri'de 5 yeni kuyuda sondaj başlatacak

TBNG, Tekirdağ ve Silivri\'de 5 yeni kuyuda sondaj başlatacak

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), Tekirdağ ve Silivri'de 5 yeni kuyuda sondaj çalışmalarına başlayacak. Şirketin hedefi, aylık üretimini yüzde 25 artırmak ve milli doğal gazın kullanıma sunulmasını sağlamaktır.

02.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:35
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Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Tekirdağ ve Silivri'de 5 yeni kuyuda sondaj başlatacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'da şu an günlük 250 bin metreküp doğal gazın sanayi şirketlerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Şirketin bu gazın teslimatı için kendi boru hattını kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "TBNG, Tekirdağ ve Silivri'de 5 yeni kuyuda sondaj başlatarak aylık üretimini yüzde 25 artıracak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBNG Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Furat, Türkiye'nin hidrokarbon bakımından zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğunu ve bu kaynakların çıkarılarak tüketime kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Enerjide arz güvenliğine katkı sağlamak ve enerji ithalatının azaltılmasında pay sahibi olmaktan gurur duyduklarını belirten Furat, şunları kaydetti:

"Yeni kuyular demek, milli doğal gazımızın kullanıma sunulması, bu alandaki kapasitenin artırılması ve Trakya'nın farklı noktalarında yeni rezervler bulunması anlamına geliyor. Arama sonucunda yüzeye çıkardığımız gazı müşterilerimize ulaştırmayı sürdüreceğiz ancak bu noktada karar mercilerinin hem mevcut ruhsatlardaki sürelerin uzatılması, hem de yeni ruhsat talepleri konularını ülkemize faydaları bakımından hızlıca çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBNG, Tekirdağ ve Silivri'de 5 yeni kuyuda sondaj başlatacak - Son Dakika
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